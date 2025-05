Kai Đỗ bị loại khỏi Top 30 Tân Binh Toàn Năng nhưng vẫn sẽ theo đuổi âm nhạc

HHT - Concert ATSH D-6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã chính thức khép lại hành trình "Say Hi" rực rỡ của 30 Anh Trai. Ở cuối chương trình, HIEUTHUHAI có chia sẻ tinh tế về màn trình diễn dưới mưa đầy cảm xúc của dàn nghệ sĩ và khán giả.

HHT - Concert Anh Trai "Say Hi" D-6 chiếm sóng mạng xã hội với vô vàn khoảnh khắc hài hước, "vô tri" khiến các Hi Mom, Hi Dad thích thú: JSOL bị fan "trap", Ali Hoàng Dương "vồ ếch", team ICON "xào nấu" vũ đạo mỗi người một kiểu,...