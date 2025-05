Tân Binh Toàn Năng: Nam Minh bật khóc, bay về ngay trong đêm để thuyết phục bố mẹ

HHT - Tham gia Em Xinh "Say Hi", Miu Lê thẳng thắn từ chối chức đội trưởng, "ghim" Bảo Anh, Châu Bùi. Trong khi đó, HIEUTHUHAI "tạt gáo nước lạnh" khiến Orange chùn bước.

HHT - Với concert Anh Trai "Say Hi" D-6, hoạt động “tiếp ứng” của các FC được tập trung tổ chức trong ngày 9/5 tại khu vực trường đua F1, Mỹ Đình (Hà Nội) - sớm hơn 1 ngày so với đêm diễn chính thức. Cùng hóng những fan project đỉnh nhất đang được chờ đợi bên lề concert ATSH D-6 ngay nào!