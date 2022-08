Tập đặc biệt "Người Ấy Là Ai?" lọt Top 2 Trending YouTube, "đuổi sát" MV của BLACKPINK

HHT - Tập độc bản khép lại "Người Ấy Là Ai?" mùa 4 với những khoảnh khắc xúc động. Sự xuất hiện của nam chính, cùng 5 cực phẩm là nữ đem lại sức hút cho tập cuối mùa.

Nam chính Hồng Thái “nên duyên” với mỹ nhân độc thân - Vy Thỏ khiến người xem cảm thấy hài lòng. Chưa đầy 24 tiếng phát sóng, tập độc bản đã chạm Top 2 Trending YouTube, bám sát nút MV Pink Venom của nhóm BLACKPINK đứng ở vị trí đầu bảng.

Tính đến thời điểm hiện tại, tập độc bản Người Ấy Là Ai? - 2022 có hơn 3,2 triệu lượt xem, hơn 57.000 lượt thích cùng nhiều bình luận, chia sẻ cảm nghĩ từ người xem.

Tập độc bản với những cái tên ở vị trí cố vấn gồm siêu mẫu Minh Tú, ca sĩ Ngô Kiến Huy, ca sĩ Gil Lê và chàng DJ "mặn mà" - Matoom đã tạo nên một không khí mới mẻ. Nếu khán giả đã quen mắt với hình ảnh 5 chàng trai đứng trên sân khấu thì tập độc bản đã mang đến trải nghiệm khác lạ khi giới thiệu 5 bạn nữ cực phẩm.

MC Trấn Thành nhắn nhủ: “2022 rồi! Hãy thật bình đẳng với cả nam và nữ…”, bất kể là nam hay nữ ai cũng mong muốn tìm được một nửa phù hợp để bên cạnh. Trải qua vô vàn cảm xúc và những màn bình luận nhiệt tình từ ban cố vấn, kết lại tập độc bản, nam chính Hồng Thái chính thức “nên duyên” thành công cùng cô gái Vy Thỏ.

Bên cạnh đó, người xem còn được chứng kiến câu chuyện xúc động của cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT+ là Minh Minh - Anh Thư. Hai cô gái đã có màn cầu hôn ngọt ngào, lãng mạn ngay trên sân khấu.

Chứng kiến khoảnh khắc này, netizen thả bình luận: "Đúng như mong chờ. Có nữ thì phải có nam. Nam được come out. Nữ cũng được come out. Quá tuyệt vời", "Tập này đúng như là tên gọi của mình "tập độc bản" độc nhất từ trước đến giờ… Xem tập này rất nhiều năng lượng, cảm hứng, ý nghĩa được truyền đến cho mọi người"...

Nhiều khán giả bày tỏ cảm giác hạnh phúc khi các cặp đôi độc thân đều tìm thấy nhau.