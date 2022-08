Nam chính "Người Ấy Là Ai?" tìm được chân ái, cặp đôi đồng tính nữ cầu hôn ngay trên sân khấu

HHT - Tập cuối "Người Ấy Là Ai? - 2022" khiến người xem vỡ òa cảm xúc với sự xuất hiện của nam chính độc thân và 5 cô gái xinh đẹp, tài giỏi ẩn mình giữa các màu sắc.

Đến với tập cuối, 5 mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện trên sân khấu Người Ấy Là Ai? khiến khán giả vô cùng phấn khích. Đó là nữ người mẫu, diễn viên - Thìn Bùi; nữ founder trẻ tuổi của một nhãn hàng thời trang - Anh Thư; Cô gái mang nét ngọt ngào, nhẹ nhàng - Uyển Chi, Vy Thỏ - nữ cực phẩm cuốn hút có hơi chút tinh nghịch và Minh Minh - nữ CEO tài giỏi, có tất cả nhưng thiếu “anh”.

Nhập cuộc chặng đầu tiên khi phải đưa ra quyết định phải để một cô gái dừng bước, Hồng Thái đã chọn Anh Thư vì anh cho rằng cô gái mang đậm nét cá tính nên chưa phải người phù hợp với anh. Nam chính cảm nhận cô nàng hiện đã có chủ hoặc thuộc cộng đồng LGBT+.

Ở phần lộ diện, Anh Thư xác nhận cô thuộc nhóm L (Lesbian) trong LGBT+ và hiện tại đã có chủ. Anh Thư đến với chương trình cùng mẹ và mong muốn kể câu chuyện của mình để mọi người có cái nhìn cảm thông hơn về cộng đồng. Trước những lời chia sẻ đầy bao dung của mẹ Anh Thư, Matoom cũng xúc động thấy rằng bác giống như người mẹ của anh.

Sau đó, 4 nữ cực phẩm bước đến vòng chơi game cùng với sự hỗ trợ của anh chàng điển trai Phú Thịnh. Kết thúc thử thách, ban cố vấn đã có thêm chút manh mối về màu sắc của các cô gái và tư vấn rất nhiệt tình cho Hồng Thái. Ở vòng này, Hồng Thái quyết định chọn Uyển Chi là người dừng bước.

Nhưng rất tiếc, Uyển Chi lại lộ diện với màu xanh độc thân, người tự nhận có lỗi lớn nhất ngay lúc này chính là Ngô Kiến Huy khi anh đã lựa chọn sai. Sau khi chia sẻ về bản thân, Uyển Chi để lại câu nói chắc hẳn sẽ gây “nhức nhói” trong lòng Hồng Thái. Bởi cô rất mong muốn tìm được một chàng trai khi đến với chương trình và nam chính là người đúng gu của cô.

Đến phần hashtag của 3 cô gái váy trắng xinh đẹp, điểm cộng lớn dành cho ban cố vấn đều ra sức đặt câu hỏi để “khai thác” thêm manh mối. Sau phần đặt câu hỏi, tất cả mọi người ngồi lại để chia sẻ những cảm nhận giúp nam chính đưa ra quyết định đúng đắn. Và cuối cùng, Hồng Thái quyết định trao hoa cho Vy Thỏ.

Thìn Bùi là cái tên bước ra đầu tiên với phần lộ diện của mình, cô hiện đang giữ “màu đỏ”. Người yêu của Thìn Bùi là một bạn nam rất điển trai đến từ Nga. Sau câu chuyện tình yêu đầy năng lượng của Thìn Bùi, Minh Minh là cô gái tiếp theo bước đến phần lộ diện.

Đúng như dự đoán, Minh Minh chính là người mang sắc tím và đã có một nửa kia. Cô chia sẻ mình đã “come out” với gia đình, bạn bè trong 1 năm gần đây và nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Điều khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng hơn là nửa kia của Minh Minh lại chính là Anh Thư - cô gái đã bị loại ở vòng đầu tiên.

Khi đề cập đến lý do khiến cả hai nên duyên, Anh Thư chia sẻ: “Lúc nãy, nếu chưa bị out, em có để hashtag là #Look, tức là em tin vào ánh nhìn đầu tiên khi dành cho một người nào đó”.

Ngay trên sân khấu Người Ấy Là Ai?, Anh Thư nói với Minh Minh: “Ai cũng muốn được một người quỳ xuống dưới chân cầu hôn, em đã được rồi. Và bây giờ…”. Vừa dứt lời, Anh Thư liền quỳ xuống cầu hôn Minh Minh và hạnh phúc hơn cả, Minh Minh lập tức đồng ý.

Trải qua 4 phần lộ diện đa tầng cảm xúc, bước đến phần lộ diện của cô gái Vy Thỏ, mọi người đều cầm bảng màu xanh đầy hy vọng. Mọi sự chờ đợi đều xứng đáng với Hồng Thái, nữ cực phẩm Vy Thỏ chính thức mang màu xanh độc thân, ai nấy đều bày tỏ niềm vui trước sự “chốt đơn” đúng người của nam chính.

Cả Hồng Thái và Vy Thỏ đều rất hài lòng trước kết quả nên duyên đầy tuyệt vời. Dàn cố vấn đồng loạt lên sân khấu để chúc mừng cho cả hai. Và những tiếng cười, niềm vui hạnh phúc xuất hiện ở cuối tập đã khép lại một mùa Người Ấy Là Ai? - 2022 với vô vàn cảm xúc đặc biệt.