Tarot tuần này: Thiên Bình “nhìn xa trông rộng”, Bảo Bình cẩn trọng thị phi

HHTO - Cánh cửa của tuần mới đã mở ra, dòng chảy của công việc và tình yêu cũng bắt đầu có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Đã đến lúc lắng nghe thông điệp từ những lá bài Tarot gửi đến các cung Hoàng đạo.

Thiên Bình

Thiên Bình có thể chịu ảnh hưởng từ những việc đang ngầm xảy ra mà Thiên Bình không hề hay biết. Điều này có thể do một đối tượng tác động, ví dụ một ai đó cố tình nhắm vào Thiên Bình. Hoặc đơn giản là những chuyện “sóng ngầm”, đang âm thầm xoay chuyển.

Tuy nhiên Thiên Bình sẽ được soi đường chỉ lối, đủ tỉnh táo để nhìn nhận và đánh giá tình huống cũng như thấu hiểu và đưa ra những quyết định đúng đắn. Tinh thần đương đầu, tầm nhìn xa, dài hạn sẽ giúp Thiên Bình vượt qua khó khăn, trở ngại trong tuần dù Thiên Bình có thể cảm thấy áp lực hoặc bị mắc kẹt trong tình huống này.

Thiên Yết

Thiên Yết ở trong trạng thái thoải mái, ổn định vì dư giả về tiền bạc hoặc được nâng niu, chăm sóc. Thiên Yết cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân cũng như những người xung quanh, hoặc “đứa con tinh thần” của mình. Vì vậy mà những cơ hội, sự thuận lợi hoặc phát triển đang đến với Thiên Yết.

Một nỗi buồn hoặc sự trầm lắng nào đó trong gia đình có thể sẽ xuất hiện. Tuy nhiên vấn đề này có thể cũng sẽ sớm đi qua. Thiên Yết nhận được sự chỉ dẫn cho chặng đường sắp tới hoặc ai đó có thể cảnh báo một vài sự kiện có thể xảy ra trong tương lai.

Nhân Mã

Nhân Mã có thể gọi là tạm ổn trong tuần này. Sự ổn định và an toàn trong công việc mang lại cho Nhân Mã cảm giác yên tâm. Ngược lại, nếu công việc đang có những mạo hiểm, Nhân Mã có xu hướng dè chừng hoặc thu liễm.

Những cơ hội mới đang đến theo một cách rất khác, có thể không như mong muốn của Nhân Mã. Điều này có nghĩa là một cánh cửa nào đó có khả năng sẽ không thành công như dự định, nhưng ngược lại có những cơ hội mới đang được mở ra.

Ma Kết

Ma Kết chỉ muốn yên bình thoát khỏi những drama đang xảy ra xung quanh. Tuy nhiên, Ma Kết phải biết rằng những gì xảy ra ở hiện tại là nhân tố quan trọng dẫn đến những kết quả trong tương lai. Ma Kết cần chịu trách nhiệm cũng như đưa ra những quyết định sáng suốt ở hiện tại.

Ma Kết cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi bởi về cơ bản Ma Kết cũng không đủ sức lực để đương đầu với những biến động sắp xảy ra. Ma Kết có thể nhận được lời khuyên, sự ủng hộ thông qua việc chia sẻ với những người bạn của mình.

Bảo Bình

Bảo Bình cần giữ sự lạnh lùng và tỉnh táo, tuy nhiên cũng cần sự thấu hiểu và cảm thông. Hai điều này khó song hành nhưng nó như một bài học với Bảo Bình trong tuần này. Một vài thị phi hoặc vấn đề nào đó của Bảo Bình có thể liên quan đến một người nữ trẻ tuổi.

Ngoài ra, Bảo Bình nên cẩn thận với những bí mật bởi vì nó có thể mang lại những ảnh hưởng tiêu cực. Bảo Bình dễ cuốn vào những rắc rối hoặc tình huống nhạy cảm nào đó trong tuần.

Song Ngư

Song Ngư có một tuần trôi qua nhanh và ổn định nhờ sự kiên trì cũng như vững vàng trong cách xử lý vấn đề. Một sự kiện nào đó có thể diễn ra khiến Song Ngư nhận ra đâu là bạn đâu là bè. Song Ngư sẽ trân trọng những người bạn đồng hành thực sự, và mối quan hệ có thể bền vững, gắn kết hơn.

Ngoài ra, Song Ngư có thể gặp phải một tình huống mà ai đó khiến Song Ngư phải làm điều bản thân không hài lòng, không mong muốn. Trong tình huống này, Song Ngư cần sự kiên định hoặc linh hoạt để có thể giải quyết vấn đề.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo