Taylor Swift mời Sabrina Carpenter song ca "Espresso", đập tan tin đồn bất hòa

HHT - Đêm diễn The Eras Tour mới đây của Taylor Swift đón chào sự xuất hiện đặc biệt của nữ ca sĩ Sabrina Carpenter. Điều này một lần nữa đập tan những tin đồn bất hòa trong thời gian gần đây giữa hai chị em.

Trước khi Sabrina Carpenter xuất hiện bất ngờ trên sân khấu, Taylor và Sabrina đã khiến khán giả thích thú với tiểu phẩm vờ gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Sau đó, cả hai cùng biểu diễn một bản mashup ấn tượng gồm các ca khúc Espresso, Is It Over Now? và Please Please Please.

Dù hoàn thành tốt phần hát solo, Taylor Swift và Sabrina Carpenter lại gặp khó khăn khi phối giọng cùng nhau dẫn đến việc mỗi người hát một tông trong ca khúc Espresso. Nguyên nhân có thể do cả hai không có nhiều thời gian tập luyện trước vì đều bận rộn với lịch trình lưu diễn riêng.

Taylor chia sẻ rằng Sabrina chỉ có một ngày nghỉ và đã tận dụng thời gian đó để tham gia cùng The Eras Tour. Màn hòa âm "lệch tông" này đã mang đến cho khán giả những tiếng cười vui vẻ.

Dù không phải lần đầu góp mặt trên sân khấu The Eras Tour, Sabrina Carpenter vẫn thường xuyên vướng tin đồn có mối quan hệ rạn nứt với Taylor Swift. Sự xuất hiện lần này của Sabrina đã thêm phần khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Taylor, dập tắt những tin đồn bất hòa đó. Gần đây, cả hai cũng đã chụp hình cùng nhau tại lễ trao giải VMAs 2024 vào tháng 9.

Với sự bùng nổ trong năm 2024, Sabrina Carpenter thường xuyên được so sánh với Taylor Swift và thậm chí có tin đồn rằng cô sẽ sớm thay thế giọng ca All Too Well. Điều này được cho rằng đã khiến Taylor Swift không hài lòng và tạo khoảng cách với Sabrina.

Thêm vào đó, việc Sabrina hợp tác cùng thương hiệu thời trang SKIMS của Kim Kardashian - người mà Taylor không mấy thiện cảm đã làm dấy lên thêm nhiều đồn đoán. Sau đó, Sabrina đã nhanh chóng đăng bài chia sẻ rằng cô đã tham khảo ý kiến của Taylor trước khi thực hiện sự hợp tác này.