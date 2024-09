Hậu ồn ào tình tay ba, concert của Sabrina Carpenter bị chê "vừa đắt vừa ngắn"

HHT - Đêm diễn đầu tiên thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn "Short n' Sweet Tour" đã chính thức diễn ra. Bên cạnh những lời khen về khả năng trình diễn, Sabrina Carpenter vẫn gây tranh cãi bởi giá vé và thời lượng concert.

Ngày 24/9, Sabrina Carpenter đã khởi động chuyến lưu diễn Short n' Sweet Tour với đêm diễn mở màn tại Columbus, Ohio. Tại đây, giọng ca sinh năm 1999 đã trình diễn 20 ca khúc của cô cùng một bản cover - được quyết định bằng cách... xoay chai nước. Giọng hát, phong cách trình diễn, thiết kế sân khấu và trang phục của cô nàng trong đêm diễn nhận được nhiều lời khen.

Short n' Sweet Tour là chuyến lưu diễn nhà thi đấu (Arena) đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Tính đến thời điểm hiện tại, 47 đêm diễn đều trong tình trạng cháy vé, một số vé bán lại ở chợ đen có giá lên tới gần 25 triệu đồng.

Tuy nhiên, cô nàng vẫn nhận về nhiều lời phàn nàn khi concert chỉ kéo dài 1 tiếng 10 phút. Một số người so sánh concert của Sabrina với The Eras Tour, cho rằng mặc dù giá vé hai bên đắt ngang ngửa nhau nhưng trải nghiệm concert của Taylor Swift xứng đáng hơn hẳn với số tiền họ bỏ ra. Một số khác còn chỉ ra rằng concert lần này còn ngắn hơn Email I Can't Send Tour của chính nữ ca sĩ.

Ngoài sự việc trên, thời gian gần đây cô nàng cũng gây tranh cãi khi dính vào ồn ào tình tay ba với Camila Cabello và Shawn Mendes. Trong một số ca khúc trong album Short n' Sweet như Taste hay Coincidence, Sabrina được cho đã chỉ trích một chàng trai vẫn vấn vương, qua lại với người cũ khi đang hẹn hò với cô. Nhiều người đã nhanh chóng "khoanh vùng" bộ ba Sabrina - Shawn - Camila khiến câu chuyện thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.

Khi trình diễn ca khúc Señorita tại iHeartRadio Music Festival 2024 mới đây, Camila Cabello đã có màn trả đũa bằng cách bỏ qua từ "taste" khi thể hiện câu hát "but friends don't know the way you taste, la la la". Cô nàng còn cố tình đặt tay lên môi và thể hiện biểu cảm đầy ẩn ý. Đây được cho là hành động đáp trả những tin đồn xoay quanh Camila cũng như ca khúc Taste của Sabrina.

"Drama bùng binh" này có lẽ sẽ chưa dừng lại tại đây. Ngày 18/10 sắp tới, Shawn Mendes dự kiến phát hành album phòng thu thứ 5 có tựa đề Shawn. Nhiều người suy đoán rằng nam ca sĩ có thể sẽ đề cập tới mối quan hệ rắc rối với hai cô gái trong sản phẩm âm nhạc lần này.