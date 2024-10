Taylor Swift và Travis Kelce sẽ tổ chức đám cưới sau khi kết thúc The Eras Tour?

HHT - Taylor Swift và Travis Kelce tranh thủ mọi cơ hội để thể hiện tình cảm với đối phương. Cả hai nhiều lần chi hàng tỉ đồng mua quà tặng nhau và sẵn sàng bay vòng quay thế giới để có mặt tại những sự kiện quan trọng của nửa kia.

Tháng 7/2023, Travis Kelce chia sẻ rằng anh đã đến tham dự The Eras Tour với ý định muốn gặp mặt Taylor Swift nhưng bất thành. Tuy nhiên, đến tháng 9/2023, Taylor Swift được bắt gặp cổ vũ cho Travis Kelce tại một trận đấu và cả hai ra về cùng nhau sau khi trận đấu kết thúc.

Sau đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tay trong tay tại các buổi tiệc. Chuyện tình của Taylor Swift và Travis Kelce nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và luôn được bàn tán rôm rả ngay cả cho đến hiện tại.

Travis Kelce sau đó cũng thường xuyên đến dự các đêm diễn The Eras Tour để cổ vũ cho bạn gái dù đêm diễn được tổ chức ở bất kỳ đâu. Anh từng xuất hiện trên sân khấu của The Eras Tour tại Anh trong ca khúc I Can Do It With A Broken Heart để diễn tiểu phẩm cùng cô bạn gái. Travis Kelce không ngần ngại chia sẻ về mối quan hệ của mình với những người xung quanh nhưng vẫn khéo léo bảo vệ sự riêng tư của cả hai.

Về Taylor Swift, nữ ca sĩ thường xuyên đến tham dự các trận đấu của Travis Kelce. Gọng ca Blank Space đã chứng kiến đội của bạn trai vô địch giải bóng bầu dục lớn nhất nước Mỹ - Super Bowl. Dù bận rộn với chuyến lưu diễn The Eras Tour, Taylor Swift vẫn luôn cố gắng có những buổi ăn tối lãng mạn của Travis Kelce. Nữ ca sĩ đã gặp gỡ gia đình bạn trai và được mọi người yêu qúy.

Trong album The Tortured Poets Department, Travis Kelce được đồn đoán là nguồn cảm hứng trong 2 ca khúc So High School hay The Alchemy. Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến bạn trai khi nhận giải trên sân khấu VMAs 2024.

Cặp đôi cũng mạnh tay chi hàng triệu đôla cho mối quan hệ này. Travis Kelce từng chi hơn 31 nghìn đôla (khoảng 744 triệu đồng) cho 51 thùng hoa hồng dành tặng Taylor Swift sau khi cô hoàn thành các đêm diễn tại châu Âu. Anh cũng tặng bạn gái nhiều món đồ thời trang xa xỉ. Ngoài ra, Travis được tiết lộ đã chi một số tiền khổng lồ cho các phương tiện di chuyển riêng để tham dự các buổi diễn của Taylor Swift.

"Phú bà" Taylor Swift cũng không ngại khi tất tay tặng quà sinh nhật cho bạn trai trị giá hơn 300 nghìn đôla (hơn 7 tỷ đồng), trong đó phải kể việc thuê đường đua huyền thoại Monza trong một ngày dành cho Travis. Nữ ca sĩ cũng chi trả cho những chuyến du lịch xa xỉ và những bữa tối tại các nhà hàng sang trọng.

Bên cạnh đó, Taylor Swift vẫn tự tay làm những món quà gửi đến Travis. Trong mùa giải Super Bowl, nữ ca sĩ đã nướng bánh gửi đến đội Kansas City Chiefs và nhận được nhiều lời khen từ các cầu thủ.

Trong tương lai, cặp đôi này hứa hẹn sẽ tiếp tục làm chao đảo mạng xã hội với những khoảnh khắc tình tứ đầy xa hoa. Taylor Swift và Travis Kelce được cho rằng đang vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ này và có kế hoạch để đưa tình yêu này đến với giai đoạn tiếp theo, cụ thể được đồn đoán là một ngôi nhà cùng nhau tại nước Ý.