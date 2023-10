Teen Đà Nẵng lo lắng vì sát kiểm tra giữa học kì I nhưng phải nghỉ học kéo dài vì mưa lớn

HHT - Theo thông báo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục nghỉ học hôm nay, 18/10/2023. Trong tình cảnh kỳ thi giữa học kỳ I đang đến gần, việc nghỉ học liên tiếp khiến nhiều teen không khỏi lo lắng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, Đài Khí tượng thủy văn cảnh báo từ ngày 18/10/2023, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học ngày 18/10/2023. Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên.

Như vậy, học sinh Đà Nẵng đã nghỉ học từ chiều 13/10 cho đến hết ngày 18/10. Sáng 17/10, nhiều học sinh đến trường rồi mới biết được nghỉ học do mưa lớn.

Hiện tại là thời điểm ôn tập để chuẩn bị cho đợt kiểm tra giữa học kì I. Trong tình cảnh này, việc nghỉ học liên tiếp khiến teen không khỏi lo lắng. Bạn Thùy Trang (trường THPT Nguyễn Trãi) chia sẻ: "Mình lo lắm luôn, nhất là môn Anh. Mình đâu có dè phải nghỉ học nhiều ngày vì mưa to như này.".

Bạn Nguyễn Nhi (trường THPT Phan Châu Trinh) cũng chung tâm trạng: "Vì tình hình áp thấp nhiệt đới năm nay khá nặng nên tụi mình cũng được nghỉ một thời gian rất dài, có thể xem là kỷ lục từ trước đến giờ trong mùa mưa bão. Tình hình này thì tụi mình cũng hơi lo lắng về việc học tập, vì chỉ còn 1 - 2 tuần nữa là đến kiểm tra giữa học kì I mà vẫn chưa có buổi ôn tập chung nào trên trường cả. Tuy nhiên, ở nhà thì mình cũng chủ động ôn lại bài, làm bài tập để chắc các kiến thức cũ, để có thể đẩy nhanh tiến độ ôn tập kiểm tra. Hy vọng tình hình áp thấp nhiệt đới sẽ sớm ổn định để tụi mình có thể đến trường trở lại."

Trên một diễn đàn dành cho học sinh Đà Nẵng, các bạn cũng hy vọng sớm được đi học vì đợt kiểm tra quan trọng sắp đến rồi, và cũng vì nhớ thầy cô bạn bè nữa.