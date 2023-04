Teen Hà Nội hợp sức mở "kho game" vừa chơi vừa học giúp "hậu bối" 2K8 vượt vũ môn

HHT - Teen 2K8 tại Hà Nội đã có một buổi vừa học vừa chơi cùng các "tiền bối" tại sự kiện "Seasons Hunt". Không chỉ được chia sẻ những bí kíp chuẩn bị cho kỳ thi lên lớp 10, teen còn được ôn luyện và bổ sung kiến thức mới qua các trò chơi thú vị.

WITH - We Inspire Towards Highschool là một dự án phi lợi nhuận đã được nhóm cựu học sinh trường THCS Marie Curie Hà Nội thành lập, nhằm mục đích giúp đỡ các bạn học sinh đang trong quá trình ôn thi vào lớp 10.

Tiếp nối chuỗi hoạt động của Season 3 Phase II, sự kiện Seasons Hunt của WITH đã tổ chức thành công, hoàn thành sứ mệnh tạo cơ hội cho các bạn học sinh được trao đổi, giải đáp thắc mắc với các "tiền bối". Đây cũng là dịp để teen ôn luyện các kiến thức qua các trò chơi thú vị.

Teen thuộc BTC đã biến tấu Uno trở thành các lá bài kiến thức. Các bạn học sinh tham gia sẽ phải tập trung để vượt qua những câu hỏi trên từng lá bài. Khu Fill in the blanks với các bài hát giúp rèn luyện kĩ năng nghe ngoại ngữ, hay khu Historists giúp teen vận dụng khả năng ghi nhớ một cách logic. Snakes & Ladders đòi hỏi sự nhanh nhạy trước những câu hỏi từ đa dạng môn học.

Một phòng tư vấn cũng được chuẩn bị tại sự kiện để giúp teen 2K8 giải đáp thắc mắc trong giai đoạn ôn thi chuyển cấp, cũng như đưa ra những lời khuyên để teen vững kiến thức, tâm lý trước khi vượt vũ môn.

Khép lại sự kiện với nhiều niềm vui, ban tổ chức của WITH đặt kỳ vọng dự án sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng các sĩ tử trong hành trình chinh phục kiến thức. WITH hứa hẹn sẽ sớm trở lại với các hoạt động mới, mùa mới cùng bước chuyển mình về concept và quy mô.