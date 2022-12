Teen Hà Nội mở hội sách gây quỹ từ thiện: Vừa đổi sách vừa chơi trò chơi, làm đồ handmade

HHT - Ngày hội triển lãm và trao đổi sách "MỌT 2022: Vĩ Ca" do teen trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam và THPT chuyên Nguyễn Huệ tổ chức đã khép lại với những con số ấn tượng. Lợi nhuận sẽ được các bạn học sinh ủng hộ cho các trẻ em đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương.

Nằm trong khuôn khổ dự án tình nguyện The 1% Fund - ngày hội triển lãm và trao đổi sách thường niên với chủ đề MỌT 2022: Vĩ Ca đã được teen trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam và THPT chuyên Nguyễn Huệ tổ chức thành công. MỌT 2022: Vĩ Ca nhận được sự ủng hộ của không chỉ teen tới từ 2 ngôi trường thuộc ban tổ chức, mà còn thu hút teen trên toàn Hà Nội, phụ huynh và nhiều bạn nhỏ.

MỌT 2022: Vĩ Ca diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/12 vừa qua. Đây là hoạt động nhằm gây quỹ thiện nguyện. Với phương châm "One percent, one change", ban tổ chức của The 1% Fund cũng như MỌT hy vọng chỉ 1% sự giúp đỡ của mỗi người cũng có thể khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Lợi nhuận từ hoạt động sẽ được gửi đến các em nhỏ đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương.

Không chỉ là ngày hội mua, bán, thu gom sách cũ, mà MỌT 2022 còn sở hữu nhiều gian hàng bày bán những món đồ xinh xắn, khu vực chơi trò chơi... Một góc nhỏ dành cho trải nghiệm làm đồ handmade thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham gia.

Khu check-in và khu vực bói bài Tarot cũng thu hút nhiều khách ghé thăm. Teen chuẩn bị một góc nhỏ để khách có thể ủng hộ trực tiếp tại sự kiện và để lại lời nhắn cho những em nhỏ nhận.

Năm ngoái, sự kiện MỌT 2021: Hương ca đã thu hút khoảng 2.000 người tham gia ở mọi lứa tuổi, quyên góp được 100 cuốn sách và gần 30 triệu đồng. Năm nay, MỌT 2022: Vĩ ca thu hút khoảng 3.500 người, mang về khoảng 25 triệu đồng. MỌT đã trải qua 7 mùa tổ chức thành công, mỗi năm một chủ đề lại thu hút thêm nhiều người tham dự.