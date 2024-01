Teen TP.HCM rộn ràng các hoạt động đón mùa lễ hội, lên đồ “dzẫy” thôi các bồ ơi!

HHT - Mùa lễ hội năm nay, “bé Rồng” đến gõ cửa teen bằng những sự kiện cực dịu keo. Cùng nhà Hoa dạo một vòng để xem các trường đang chuẩn bị những khoảnh khắc tuyệt cú mèo nào cho teen nha!

THCS-THPT Đinh Thiện Lý: Gieo quẻ trong gian hàng Tết

Đã là Gen Z, gian hàng của teen cũng phải thật khác biệt với xì tai độc lạ Sài thành. Bên cạnh những món “hót hòn họt” trên mạng như bánh đồng xu hay trà chanh giã tay, teen trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý (Q.7, TP.HCM) còn có thêm “lối đi riêng” là bày bán túi tote, thiệp Tết vẽ tay, sen đá, nặn tò he, viết thư pháp lên những phong bao lì xì “keo” hết nấc.

Ngoài ra, bạn có thể “enjoy cái moment” trong 7749 gian hàng trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném lon, nhảy bao bố... hay những gian hàng gieo quẻ, bói tarot. Nhiều teen còn đùa rằng, đây là cơ hội để xem năm sau “cờ rớt” có bật đèn xanh với mình hay không, hay mình được “tốt nghiệp” câu lạc bộ F.A chưa.

Sau Hội Xuân 3 Miền năm 2023, teen đã bắt đầu lên dây cót chuẩn bị cho Hội trại Xuân 2024. Bạn Gia Hân (Q.7, TP.HCM) tâm đắc: “Những gian hàng không chỉ để bày bán mà tụi mình còn mời được các thầy cô dạy Anh văn là người bản xứ đến để giới thiệu về truyền thống văn hóa Tết Việt bằng tiếng Anh. Năm ngoái nhờ bài giới thiệu đó mà không ngờ thầy cô thấy quá hay còn cộng điểm cho tụi mình nữa cơ, dzui hết sảy luôn đó!”.

The Last Show - THPT Lê Quý Đôn khiến teen rưng rưng ngày giao mùa

Là hoạt động dành riêng cho teen cuối cấp, The Last Show là cơ hội để các cạ cứng cùng lớp lên đồ, chuẩn bị tiết mục văn nghệ sao cho lớp mình “troáy” nhất có thể. Trong dịp này, thần dân THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) tha hồ bung nóc ý tưởng từ A đến Z khi tự tay chuẩn bị tiết mục lẫn khâu hậu kì như làm video, visual LED, âm thanh, ánh sáng...

Bạn Lê Thiên Phúc (Q.10, TP.HCM) bồi hồi: “Năm mới đến cũng là lúc thời gian tụi mình bên nhau dần ngắn lại. Nhưng may mắn, trước khi mỗi đứa mỗi áp lực riêng trước kì thi Đại học thì tụi mình đã có The Last Show để nhìn lại hành trình thanh xuân “keo cực keo” cùng đồng bọn”.

Không chỉ có show công diễn, các bạn còn bận rộn với đêm Gala Dinner được tổ chức ở tận... Hà Nội. Trong sự kiện này, các bạn sẽ lên đồ như một đêm prom chính hiệu, tha hồ quẩy cùng những cạ cứng thân thiết và thầy cô.

Hội chợ dân gian THPT Nguyễn Hữu Huân trở lại, lợi hại hơn xưa

Chỉ vừa bật mí nhẹ, Hội chợ dân gian được diễn ra tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã ghi điểm mạnh trong lòng teen bởi những bài truyền thông cực trendy với màu sắc cam - lam độc quyền. Đặc biệt, đây là lần trở lại chính thức sau hai năm vắng bóng trên “sàn” sự kiện cuối năm của teen Sài Thành. Bên cạnh đó, đêm nhạc Nghe Hay Ha hứa hẹn mang đến diện mạo mới, vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Không cần phải PR nhiều, Hội chợ dân gian trường Nguyễn Hữu Huân năm nào cũng làm teen “mơi” vì sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng như Đen Vâu, Kimmese, Vũ., Lynk Lee, Trúc Nhân... với loạt hit mà teen nào cũng thuộc nằm lòng. Nếu bạn đã từng tham gia Hội chợ dân gian suốt ba mùa Ngũ Sắc, Hai Mươi, Bật Không Tắt, chắc chắn sự kiện năm nay cũng sẽ làm bạn phải “lót dép hóng”.

Không phụ sự chờ đợi của teen, hàng loạt những sự kiện được khởi động như buổi casting call The Hội Chợ Dân Gian Tour, booth check-in Nhớ Nghe cực chất đặt tại sân trường được trang trí bởi CD và headphones siêu xinh đã khiến teen “đứng ngồi không yên”, xếp hàng dài chờ đến lượt check in.

Năm nay, chương trình sẽ diễn ra lúc 14h ngày 31/1/2024 tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Với giá vé 120 “cành”, teen đã có thể “chốt đơn” ngay một tấm vé bước vào cổng âm nhạc chất lừ.

Festival THPT chuyên Lê Hồng Phong tái xuất cùng dàn line-up chất ngất

Vốn là một điểm hẹn thường niên mà tín đồ mờ ê mê nhạc Indie, Rock, Pop, Ballad sẽ đến xem vào đầu năm mới, Festival Lê Hồng Phong năm nay hứa hẹn tiếp tục chiêu đãi Festie một sân khấu không có hay nhất, chỉ có hay hơn.

Nếu năm ngoái chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Mỹ Anh, GreyD, Hoàng Dũng, Kai Đinh, Táo, Orange, Lena, 7UPPERCUTS, Ngọt… thì dàn line-up năm nay chắc chắn cũng sẽ chỉ có thể đỉnh vậy trở lên.

Không chỉ là một chương trình âm nhạc tinh hoa hội tụ những nghệ sĩ nổi tiếng, Festival Lê Hồng Phong còn là một sân khấu học đường nơi teen có thể tự tin khoe cá tính. Bạn Lê Minh Trang, thành viên Đội Văn nghệ THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) bật mí: “Tụi mình vừa ôn thi học kì, vừa tập luyện cho tiết mục mở màn. Dù áp lực khi được đứng chung sân khấu và có cheap moment với nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà đây cũng là cơ hội để các “mầm non giải trí” tụi mình lên dây cót level-up kinh nghiệm, tạo ra những màn biểu diễn ngầu đét trên sân khấu”.

Được tổ chức vào 2/2/2024, Fes24 càng tràn ngập không khí Tết Nguyên Đán. Lợi nhuận từ đêm nhạc sẽ được dùng gây quỹ Thắp sáng ước mơ. Với tấm vé 400 “con cá”, teen vừa thưởng thức âm nhạc với cạ cứng, vừa có thể giúp mùa Tết của bao người thêm đủ đầy.