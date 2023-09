Teen trường THCS Ngô Sĩ Liên khám phá 5 từ khóa giúp chúng mình an toàn trên không gian mạng

HHT - Sáng nay (25/9) các bạn học sinh của trường THCS Ngô Sĩ Liên (TP. Bắc Giang) đã có buổi sinh hoạt đầu tuần tràn ngập tiếng cười với cuộc ghé thăm bất ngờ của các anh chị đến từ "nhà" Hoa Học Trò - Thiên Thần Nhỏ. Teen vừa được học kỹ năng mới vừa "bỏ túi" cả tá quà xinh.

Trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần ngày 25/9, "nhà" Hoa Học Trò và Thiên Thần Nhỏ đã “bí mật” lên kế hoạch cùng Thành Đoàn Bắc Giang, Phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Bắc Giang, Ban giám hiệu trường THCS Ngô Sĩ Liên và các thầy cô để dành cho các bạn một sự kiện bất ngờ.

Lần đầu gặp mặt nhưng tween của trường THCS Ngô Sĩ Liên chẳng ngại chút nào mà "giật quà" ào ào khi trả lời các câu hỏi trong phần mini game khởi động. Từ các câu hỏi về các ấn phẩm quen thuộc như Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ, Lớp Học Mật Ngữ, Bé Nấm Lùn..., cho tới các câu hỏi "thân quen" liên quan đến ngôi trường thân yêu..., tất tần tật đều được các bạn giải đáp "nhanh như gió".

Một khách mời đặc biệt cùng nhà Hoa ghé thăm trường THCS Ngô Sĩ Liên lần này là nhà báo - chuyên gia hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng mềm Nguyễn Trọng Tùng. Với chủ đề "An toàn trên không gian mạng", dựa trên dự án “Em an toàn hơn cùng Google”, thầy Trọng Tùng đã chia sẻ với các bạn về 5 từ khóa, cũng là 5 nguyên tắc cơ bản về an toàn trực tuyến, bao gồm: Thông minh, Tỉnh táo, Mạnh mẽ, Tử tế và Can đảm.

Với lối dẫn dắt hóm hỉnh, duyên dáng, teen vô cùng thoải mái trong buổi giao lưu cùng thầy Trọng Tùng. Đặt những câu hỏi liên quan đến thói quen sử dụng mạng xã hội, internet hằng ngày của teen, thầy vừa lắng nghe các bạn, vừa khéo léo đưa ra định hướng khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội sao cho an toàn, đúng cách.

Những phần quà được trao cho những bạn xung phong đóng góp trong phần giao lưu cũng trở thành động lực để teen mong ngóng trở thành “người được chọn”. Không ít bạn đã unbox luôn gói quà - chính là những ấn phẩm thú vị của báo.

Cô bạn Hoàng Gia Hân (lớp 8A4) giành được một phần quà ở phần mini game và cũng là bạn ấy mạnh dạn giơ tay mang về tiếp một phần quà nữa ở phần giao lưu cùng thầy Trọng Tùng. Gia Hân là teen có trong tay nhiều quà nhất ngày thứ Hai của trường THCS Ngô Sĩ Liên, cũng là "anh hùng" trong mắt hội bạn "hướng nội", biết đáp án mà sợ run nói sai nên "khum" dám xung phong trả lời.

Trở lại lớp học sau buổi giao lưu, nhiều bạn vẫn còn luyến tiếc buổi giao lưu sôi động và không quên hẹn báo Hoa sớm trở lại trường với thật nhiều sự kiện thú vị nữa!