Thám Tử Lừng Danh Conan: Bộ ba cảnh sát tỉnh Nagano có gì mà được làm phim riêng?

HHT - Hội "anh em Busan" nhà BTS xác nhận tham gia chương trình thực tế "Are You Sure?!" mùa 2 của Disney+. Đây cũng là chương trình đã đưa Jimin và Jung Kook đến với Đà Nẵng trong những ngày vừa qua. Ngoài ra, netizen đã tìm được "hint" cho thấy RM có thể sẽ tham gia cùng các em ở mùa này.