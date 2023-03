Thần thái ấn tượng của quán quân Teen Models Bảo Hà tại Seoul Fashion Week 2023

HHT - Cách tạo dáng chuyên nghiệp cùng thần thái đỉnh, Bảo Hà đã thành công thu hút được sự chú ý của các nhiếp ảnh gia quốc tế. Cô bạn 14 tuổi này vốn là một trong những mẫu nhí nổi bật của làng mốt Việt.

Bảo Hà cùng đạo diễn thời trang Nguyễn Hưng Phúc đã nhận lời mời của các nhà thiết kế Hàn Quốc đến Seoul vào ngày 18/3 để tham dự Tuần lễ thời trang quốc tế Seoul Fashion Week 2023. Tham dự tuần lễ thời trang, Bảo Hà được chính NTK Công Trí tư vấn trang phục và đã có màn xuất hiện ấn tượng.

Ở bộ trang phục thứ nhất, Bảo Hà diện thiết kế jumpsuit màu đen cá tính. Bảo Hà mix & match trang phục với phần phụ kiện hoa tai dài ấn tượng, đôi bốt da cá tính và kiểu tóc buộc hai bên. Thời thượng và sành điệu là ấn tượng mà Bảo Hà đưa tới cho mọi người khi diện set đồ này.

Với bộ trang phục thứ hai, Bảo Hà sành điệu với bộ suit kết hợp giữa áo dây đan trắng cùng quần ánh kim sắc tím. Điểm thu hút của set đồ đến từ kiểu tóc thắt bím và trang điểm độc đáo.

Trước khi tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Seoul Fashion Week 2023, Bảo Hà được nhiều người biết tới khi trở thành Quán quân Teen Models 2022. Mẫu nhí này còn được biết đến là học trò của siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Mẫu nhí sinh năm 2009 từng góp mặt ở các chương trình thời trang lớn như Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, The Princess (Nguyễn Minh Công), Dear My Princess (Chung Thanh Phong), Lễ hội Áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, diễn chương trình Rap Việt All Stars...

Ngoài thời trang, Bảo Hà còn tham gia diễn xuất trong web-drama Đệ Nhất Kỹ Nam của Lê Dương Bảo Lâm. Dù bận rộn hoạt động nghệ thuật là vậy nhưng Bảo Hà không hề sao nhãng việc học. Năm 2021, Bảo Hà từng giành Huy chương Đồng cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho khối THCS.