“Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành” chốt ngày ra mắt, fan sẵn sàng khóc sưng mắt

HHT - Sau một thời gian ngóng đợi, phần phim đầu tiên trong bộ ba phim “Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành” đã chốt ngày ra mắt trong năm 2025. Các fan đang sục sôi hơn bao giờ hết, dù biết sẽ khóc sưng mắt nhưng đã sẵn sàng theo chân Sát Quỷ Đội quyết chiến Quỷ vương Muzan.

Các fan của loạt phim anime (hoạt hình Nhật Bản) Thanh Gươm Diệt Quỷ (Kimetsu no Yaiba/ Demon Slayer) đang dậy sóng và rất hân hoan khi cuối cùng ngày phát hành của Vô Hạn Thành đã được “chốt đơn”. Năm ngoái, ngay sau khi mùa 4 Đại Trụ Đặc Huấn khép lại, nhà sản xuất đã thông báo phần nội dung Vô Hạn Thành sẽ được thực hiện thành bộ ba phim điện ảnh chiếu rạp (trilogy movie). Phần đầu tiên sẽ công chiếu trong năm 2025, tuy nhiên khi đó vẫn chưa có ngày tháng cụ thể.

Mới đây, lịch chiếu chính thức của phần đầu tiên trong Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã được “chốt đơn”, công chiếu vào tháng 9/2025. Thậm chí, trên mạng xã hội còn lan truyền thông tin rằng ngày chiếu chính thức là 12/9/2025.

Nguyên do là bởi các fan đã tìm thấy một bảng thống kê các phim lên lịch phát sóng trong năm 2025. Trong đó có một phim sẽ chiếu vào 12/9 được chú thích là “Phim chưa có tên của Crunchyroll/Sony/Aniplex”. Nhiều fan tin chắc “phim chưa có tên” này chính là Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Phần phim Vô Hạn Thành được ngóng chờ cao độ bởi theo như nguyên tác manga (truyện tranh) đây là phần đánh dấu trận chiến cuối của hành trình Thanh Gươm Diệt Quỷ. Có thể nói đây là phần có các cảnh hành động máu lửa nhất, đỉnh cao nhất, đồng thời cũng đau thương và nhiều mất mát nhất.

Trong phần nội dung của Vô Hạn Thành, các kiếm sĩ diệt quỷ của Sát Quỷ Đội với các Đại Trụ (Trụ Cột) làm mũi nhọn sẽ đối đầu với những con quỷ dưới sự điều khiển của Quỷ vương Muzan. Hai bên sẽ có một trận chiến một mất một còn. Các fan của Thanh Gươm Diệt Quỷ, đặc biệt với những ai đã đọc qua manga, đều dặn nhau mang theo khăn giấy khi ra rạp.

Chưa có thông tin phần phim đầu tiên của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành sẽ khai thác đến phần nào trong manga, nhưng chắc chắn nó sẽ bắt đầu từ kết thúc của tập cuối Đại Trụ Đặc Huấn. Theo đó, Chúa công Ubuyashiki đã dùng mình làm mồi nhử, dẫn dụ Quỷ vương Muzan đến rồi cho nổ cả tòa dinh thự. Vụ nổ không giết được Muzan nhưng cũng làm hắn bị tổn hại, nữ quỷ hoàn lương Tamayo lại đâm vào hắn huyết thanh đặc chế, muốn biến hắn thành người. Các Đại Trụ cùng Tanjiro cũng vừa đến, tất cả rút kiếm nhắm về phía Muzan.

Bị bủa vây tứ phía nhưng Muzan không hề nao núng. Giữa vòng vây, hắn mở ra Vô Hạn Thành - một căn cứ bí mật của quỷ, đầy rẫy những tòa thành mở ra mênh mông vô tận, tùy ý thay đổi. Quỷ vương trốn vào Vô Hạn Thành, đồng thời kéo theo những kiếm sĩ của Sát Quỷ Đội vào bên trong, nơi có hàng trăm con quỷ đang chực chờ. Nguy hiểm nhất, những con quỷ cấp cao đẳng cấp Thượng Huyền cũng có mặt, với sức mạnh hơn trăm năm qua chưa từng bị đánh bại.

Dù chưa ra mắt nhưng nhiều fan tin rằng Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành sẽ thiết lập kỷ lục phòng vé mới. Hiện tại, phần phim điện ảnh trước của thương hiệu này là Chuyến Tàu Vô Tận (2020) vẫn đang giữ thành tích là phim có doanh thu cao nhất lịch sử Nhật Bản với hơn 500 triệu đôla (hơn 11 nghìn tỷ đồng).

Thanh Gươm Diệt Quỷ hiện đã phát sóng 4 mùa phim, một phim điện ảnh mang tên Chuyến Tàu Vô Tận. Tất cả đều đã có mặt trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“Cháy lên! Dù sẽ phải đợi 9 tháng nữa, nhưng hãy cháy lên!”

“Chỉ mới có lịch chiếu ở Nhật Bản thôi, còn những nơi khác đâu? Tôi ở Đức.”

“Tôi ở Mỹ, tôi cũng cần lịch chiếu.”

“Việt Nam cũng cần một cái hẹn nha.”

“Tôi thề là tôi nhớ họ đã nói rằng sẽ phát hành phim toàn cầu mà.”

“Cái gì? Tôi nghĩ nó sẽ ra mắt trong nửa đầu năm 2025 chứ.”

“Sao họ không chiếu vào mùa Hè nhỉ?”

“Tôi định than là lâu quá, nhưng chợt nhớ ra mình chỉ phải đợi chưa tới một năm, thế vẫn tốt chán. Nhìn Spider-Man: Beyond The Spider-Verse xem, ban đầu họ hứa năm 2024 chiếu, rồi giờ dời đến tận đâu cũng không biết luôn.”