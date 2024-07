Thanh niên tình nguyện mở lớp trang bị kỹ năng tự vệ cho thiếu nhi trong dịp hè

HHT - Nhằm xây dựng một xã hội văn minh, an toàn khi tham gia giao thông. Đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng ngày hội an toàn giao thông nhằm tìm hiểu, học hỏi kiến thức về Luật giao thông, phương pháp lái xe an toàn và cách xử lý tình huống khi gặp sự cố giao thông