Thất bại phòng vé của "Kraven The Hunter" đặt dấu chấm hết cho Vũ trụ Người Nhện

HHT - Thất bại về mặt phê bình lẫn doanh thu của “Kraven The Hunter” đã đặt dấu chấm hết cho Vũ trụ Người Nhện của Sony. Theo đó, dự án tập hợp các ác nhân - kẻ thù truyền kiếp của Spider-Man mang tên “Sinister Six” được cho là cũng phá sản theo.

Bộ phim mới ra rạp Kraven The Hunter (Kraven - Thợ Săn Thủ Lĩnh) khai thác câu chuyện về Kraven - người được biết đến là thợ săn vĩ đại nhất thế giới. Đây là bộ phim thứ sáu nằm trong Vũ trụ Người Nhện của Sony.

Theo truyện tranh, sau khi chán săn thú, Kraven đã chuyển mục tiêu qua săn… Người Nhện. Nhưng trong phim Kraven The Hunter, Kraven chỉ tập trung chống lại người bố độc tài và bảo vệ thiên nhiên hoang dã - có lẽ là vì Spider-Man không tồn tại trong vũ trụ này để mà săn.

Khá đáng buồn nhưng như dự đoán, Kraven The Hunter tiếp tục là một thất bại mới của Sony trong việc khai thác các tài nguyên liên quan đến Spider-Man. Trên trang Rotten Tomatoes, Kraven The Hunter chỉ đạt 15% điểm từ các nhà phê bình, khán giả thì chấm nới tay hơn với 73%.

Phim cũng có khởi đầu tệ tại phòng vé khi chỉ thu được 2 triệu đôla trong buổi chiếu trước. Với thành tích “săn mồi” này, Kraven The Hunter đã “thay thế” Madame Web trở thành bộ phim có doanh thu khởi đầu thấp nhất đối với một bộ phim khai thác về nhân vật truyện tranh Marvel. Được biết, Kraven The Hunter tiêu tốn tới 110 triệu đôla để thực hiện.

Sau thành tích ảm đạm trước đó của Madame Web, thất bại của Kraven The Hunter là tin xấu hơn nữa cho Sony. Mới đây, hãng thông báo Kraven The Hunter sẽ là dự án cuối cùng của Vũ trụ Người Nhện của Sony. Vũ trụ này là nơi Sony khai thác các nhân vật có liên quan đến Spider-Man nhưng không có Spider-Man, đã ra mắt bộ ba phim Venom, Morbius, Madame Web và Kraven The Hunter.

Vũ trụ Người Nhện của Sony khép lại, kéo theo đó là sự “phá sản” của Sinister Six - dự án tập hợp các ác nhân là kẻ thù truyền kiếp của Spider-Man. Ban đầu, Sinister Six được cho là đang phát triển với các thành viên trong nhóm dự kiến gồm Kraven, Morbius, Vulture, Venom…

Do vũ trụ này không có Spider-Man nên Người Nhện sẽ không còn là mục tiêu truy đuổi chung của nhóm. Thay vào đó, phản diện chính trong Sinister Six được cho sẽ là Knull - một vị thần nguyên thủy sống trong khoảng không vô tận.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Sony ấp ủ mong muốn thực hiện Sinister Six. Vào năm 2014, khi ra mắt The Amazing Spider-Man 2 với Andrew Garfield vào vai Người Nhện, Sony đã thông báo kế hoạch thực hiện dự án này. Tuy nhiên, sau khi The Amazing Spider-Man 2 không nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả và giới phê bình, Sony đã thay đổi chiến lược và quyết định dừng lại Sinister Six. Đáng buồn, sau hai thập kỷ ấp ủ, một lần nữa, Sinister Six vẫn chỉ dừng ở mức lên kế hoạch.

Một số bình luận của netizen:

“Tại sao họ lại thông báo điều này khi Kraven The Hunter chỉ vừa mới chiếu? Điều đó chỉ làm doanh thu của nó ảm đạm hơn.”

“Đối với tôi đó là tin tốt.”

“Vậy hãy trả lại bản quyền Spider-Man cùng các nhân vật của nó cho Marvel làm đi.”

“Trong số tất cả các phim nằm trong vũ trụ này, Venom là ổn áp nhất.”

“Tôi tưởng họ phải sản xuất một bộ phim sau mỗi vài năm để giữ bản quyền? Chắc là họ sẽ lại mở ra một vũ trụ khác thôi.”

“Với rất nhiều thất bại, điều này thực sự không làm tôi ngạc nhiên.”

“Thông báo này khiến nhiều người không muốn đi xem Kraven The Hunter nữa nhưng nó khá giải trí đó, đối với tôi chắc nó chỉ xếp sau Venom.”

“Tôi vừa biết đến vũ trụ này thì nó đã khép lại luôn à?”

“Hơi tiếc, Sinister Six có thể là một phiên bản thú vị như Suicide Squad.”

“Tôi nghĩ ngay cả khi Sony có Spider-Man cho vũ trụ này, thì họ cũng sẽ làm hỏng. Kiểu Sony không hiểu rõ về các nhân vật mà mình đang làm phim ấy.”

“Thành thật mà nói, nếu Vũ trụ Người Nhện mà không có Người Nhện thì tốt nhất là hủy bỏ nó đi.”