The Atypical Family tập 9: Park So Yi bật khóc "cứa tim" Jang Ki Yong

HHT - Đắt giá và đáng nhớ nhất trong tập 9 của "The Atypical Family" (Dù Tôi Không Phải Người Hùng) là cảnh cô bé I Na (Park So Yi) nói chuyện với bố. Kết tập cũng gây tò mò cho người xem về tiên đoán Bok Gwi Joo (Jang Ki Yong) sẽ qua đời.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Do Da Hae (Chun Woo Hee) đã phát hiện mẹ nuôi Baek Il Hong (Kim Keum Soon) cướp được tấm vé số trúng giải. Cô tin rằng bà đang dùng mọi chiêu trò để khiến Bok Man Heum (Go Doo Shim) căng thẳng, điên đầu, mất ngủ. Như vậy, Man Heum sẽ tới phòng tắm hơi để tìm bà Baek Il Hong như một cách trị liệu, tìm lại giấc ngủ để được mơ thấy tương lai.

Da Hae đã đoán trước được điều đó. Cô cảnh báo bà Bok hãy cẩn trọng và giữ thế chủ động, bằng cách đánh vào nỗi lòng của Baek Il Hong về người con gái đã mất. Đúng như dự đoán, Baek Il Hong đã dao động.

The Atypical Family từ tập 9 tiến tới những đợt sóng cao nhất. Mâu thuẫn, xung đột giữa người nhà họ Hong dần lộ rõ. Ngay cả Bok Dong Hee cũng bày tỏ sự bất mãn với mẹ về việc chính bà là người chi phối, áp đặt, khiến mọi thành viên trong nhà cảm thấy ngột ngạt.

Điểm sáng đắt giá nhất của tập này phải kể tới cảnh nói chuyện của Bok I Na (Park So Yi) và Bok Gwi Joo (Jang Ki Yong). Bị bắt nạt, I Na trốn vào nhà kho phòng thể chất. Nhưng Hye Rim (Kim Soo In) đã lén chốt cửa, nhốt cô lại. Bok I Na hoảng loạn và sợ hãi nhưng rồi cô bé từ bỏ vì cho rằng chẳng ai để tâm tới cô.

May mắn, giáo viên phát hiện I Na nghỉ học đã báo cho Gwi Joo. Anh và Do Da Hae vội đi tìm, tới những nơi cô bé thường lui tới do Roy (Noh Hyeong Tae) chỉ dẫn. Dù không tìm được I Na ở đó, Bok Gwi Joo cũng cảm nhận được rằng con gái anh đã cô đơn cỡ nào.

Tới khi Da Hae gặp được Gwi Joo của tương lai ghé tới, họ mới biết I Na bị nhốt trong phòng thể dục. Do Da Hae đã gợi ý Gwi Joo chỉ cần im lặng nhìn vào mắt con gái, đừng gắt gỏng và ép hỏi cô bé. Cô biết rằng chỉ có vậy hai cha con mới hiểu nhau, I Na mới có thể hiểu được lòng bố.

Và đúng như thế, Bok I Na nghe thấy những lời yêu thương, lo lắng sâu thẳm trong lòng bố Gwi Joo. Cô bé bật khóc nức nở nói hết tất cả. Siêu năng lực của cô bé không phải mới bộc lộ sau khi gặp Do Da Hae mà đã có từ khi 7 tuổi. Năm ấy, Bok I Na ngây thơ đã nghe được tiếng lòng của mẹ nói rằng giá như cô bé không ra đời vào ngày đó. I Na nghĩ việc cô sinh ra là lỗi lầm, là nỗi đau "nuốt chửng" bố chừng ấy năm. Se Yeon bàng hoàng khi con gái nghe được suy nghĩ của mình mới giật mình né chiếc ô tô phía trước, lao vào lan can, gặp tai nạn mà qua đời.

6 năm giấu kín tâm tư, I Na trở nên trầm lặng và khó kết nối với người xung quanh. Cô sử dụng năng lực để chiều theo bạn bè, để được yêu thích, nhưng rồi họ cũng lại ghét bỏ cô. Từng suy nghĩ xấu xa nhắm vào mình mà I Na nghe được khiến cô càng thêm tổn thương, càng tự trách, càng khép mình. Park So Yi diễn tả chân thực tới đau lòng nội tâm của I Na. Nước mắt không ngừng rơi, lời thoại nức nở, nghẹn ngào, sự uất ức vỡ òa, tất cả được So Yi thể hiện hoàn hảo, khiến người xem cũng tủi thân và xót thương cho I Na.

Sau sự việc của I Na, tình cảm của Bok Gwi Joo và Do Da Hae cũng tiến lên một bậc. Không phải nụ hôn "thử nghiệm" như lần đầu, nụ hôn thứ hai đánh dấu sự chân thành trong tình cảm của cặp đôi. Nhưng ngay vào thời khắc ngọt ngào này, thì kết tập 9 The Atypical Family đã báo hiệu biến cố mới không ngờ tới. Bà Man Heum đã mơ thấy tương lai Bok Gwi Joo qua đời. Bà đau đớn vội đi tìm chồng dù trước đó muốn rời bỏ ông khi phát hiện ông Soon Goo ngoại tình.

The Atypical Family ngày càng khiến người xem không thể rời mắt vì những diễn biến mới bất ngờ, khó đoán.