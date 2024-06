The Atypical Family tập cuối viên mãn: Bok Gwi Joo còn sống nhờ năng lực của con trai

HHT - "The Atypical Family" (Dù Tôi Không Phải Người Hùng) đẩy nhanh diễn biến ở 2 tập cuối và tiến tới một cái kết trọn vẹn. Bok I Na không còn là cô bé tàng hình, Bok Dong Hee tìm được tình yêu đích thực. Bok Gwi Joo đã trở về từ cửa tử một cách thần kỳ không ai ngờ tới.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập 11 của The Atypical Family, Do Da Hae (Chun Woo Hee) trở về và biết được tấm lòng chân thành của mẹ nuôi Baek Il Hong (Kim Keum Soon). Bà từng nói rằng muốn Da Hae và Gwi Joo hạnh phúc vì vốn muốn mượn cớ kế hoạch lừa đảo thứ ba để Do Da Hae có được gia đình như cô ước ao.

Tới tập 12, những rắc rối của nhà họ Bok được giải quyết triệt để. Bok Dong Hee (Claudia Kim) hủy hôn với Ji Han (Choi Seung Yoon) vì nhận ra bản thân chẳng còn yêu anh ta da diết, cũng như biết được bản chất thật hám tiền háo sắc của anh ta. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình Do Da Hae, Bok Dong Hee còn đòi lại được khoản tiền cô từng đầu tư mở phòng khám cho Jo Ji Han.

Bok I Na (Park So Yi) tự tin hơn và chủ động tha thứ, làm hòa với Go Hye Rim (Kim Soo In). I Na cùng các bạn tham gia cuộc thi nhảy. Không phải vì chiến thắng hay giải thưởng, cô bé chỉ muốn chứng minh mình không còn là người tàng hình, I Na đã có bạn bè. Cô muốn bố thấy bản thân đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ, không còn dè dặt, khép mình nữa.

Sau khi xem I Na trình diễn, Do Da Hae nhận ra trang phục Gwi Joo (Jang Ki Yong) mặc hiện tại giống với lúc anh xuyên thời gian tới báo cho cô vị trí I Na đang bị nhốt. Để đảm bảo cho quá khứ đã được ấn định đó, Gwi Joo lập tức trở về.

Nhưng hội trường biểu diễn xảy ra hỏa hoạn, Bok Gwi Joo vừa từ quá khứ trở về vội đi tìm I Na và Da Hae. Đó cũng chính là vụ cháy trong giấc mơ dự báo mà mẹ anh nhìn thấy, không phải vụ hỏa hoạn 13 năm trước tại trường Trung học như mọi người vẫn tưởng. Gwi Joo cố đỡ tấm banner sắp đổ vào người Da Hae và I Na, kéo dài thời gian cho cả hai thoát khỏi vụ cháy.

Ngay sau đó, anh lập tức dịch chuyển về 13 năm trước - ngày mà I Na chào đời để cứu Do Da Hae của năm đó. Đúng thời điểm, ngoại lệ của thời không ấy được tạo ra, cho phép anh chạm vào mọi thứ, không còn chỉ được nhìn thấy như trước. Anh đưa Da Hae nhảy xuống nơi có đệm cứu hộ. Tuy cứu được người anh yêu và trao nhẫn cho cô đúng như dòng thời không vốn có, nhưng rủi ro lúc này có 2 hướng: Một là Gwi Joo bị kẹt và tan biến cùng vụ nổ từ hỏa hoạn tại trường Trung học Seonjae; hai là anh xuyên về thực tại cũng không thể thoát được khởi đám cháy ở hội trường.

Tang lễ không thi thể của Bok Gwi Joo diễn ra đúng như giấc mơ điềm báo của bà Bok. Da Hae từng giúp bà Bok Man Heum rằng những điều bà thấy trong mơ chỉ là một phần của tương lai, chưa phải kết quả. Nhờ đó, bà tiếp nhận quyền năng của mình một cách thiện chí hơn. Sự ra đi đột ngột của Gwi Joo cũng không làm gia đình Bok hay Da Hae quá bi lụy.

Kết tập 12 của The Atypical Family là viễn cảnh hạnh phúc viên mãn của 5 năm sau, Do Da Hae và Bok Gwi Joo có con chung là em bé Bok I Nu. Mang trong mình dòng máu nhà họ Bok, dĩ nhiên, I Na cũng có siêu năng lực. Cậu bé có khả năng mang tới hiện tại những món đồ từ quá khứ. Sau khi được I Nu hiện tại xuyên về mang đi, đồ vật đó sẽ biến mất và chỉ bắt đầu tồn tại ở thời điểm cậu bé cầm theo nó.

I Nu hỏi Da Hae có muốn lấy món đồ nào từ quá khứ không, cô nửa đùa nửa thật muốn cậu mang Bok Gwi Joo trở lại. Do Da Hae vừa quay lưng đi rồi có linh cảm ngoái đầu lại, cô thấy I Nu nắm tay Gwi Joo. Anh mặc bộ đồ y hệt lúc cứu cô khỏi vụ hỏa hoạn ở trường Trung học, mướt mát mồ hôi.

Vậy là cú xoay chuyển thời không và biến cố của Gwi Joo lẫn Da Hae đã được hóa giải quá đẹp và hợp lý với nhân tố khiến người xem không ngờ tới là Bok I Nu. Cậu bé trở lại đúng lúc anh vừa cứu xong Da Hae, dẫn anh về thời gian cậu bé đang sống. Bởi thế họ mới không tìm thấy thi thể của anh ở vụ hỏa hoạn tại trường Trung học nữ sinh Seonjae hay vụ cháy hội trường thi nhảy.

The Atypical Family có nhịp điệu chậm rãi, đều đều xuyên suốt, đẩy nhanh hết tốc lực ở 2 tập cuối nhưng không làm người xem cảm thấy bị gấp gáp. Yếu tố du hành thời gian được lồng ghép khéo, lạ và hợp lý. Rating trung bình toàn quốc của tập 12 là 4,9% - con số cao nhất trong suốt thời gian phim chiếu.