Park So Yi - "cục cưng" màn ảnh Hàn và tài năng xứng danh "báu vật" tương lai

HHT - Park So Yi là nhân tố sáng hút khán giả của "The Atypical Family" (Dù Tôi Không Phải Người Hùng). Nhìn lại quá trình mới bước chân vào nghiệp diễn của cô, Knet bất ngờ về "thỏ con" So Yi ngày càng trưởng thành cả về ngoại hình tới diễn xuất.

Trong The Atypical Family, Park So Yi vào vai Bok I Na, con gái của Bok Gwi Joo (Jang Ki Yong thủ vai), là một cô bé có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của đối phương khi nhìn vào mắt họ. Câu chuyện riêng của I Na trở thành yếu tố hút người xem cho bộ phim.

I Na khoảng 13 tuổi, tương đương với tuổi thật của Park So Yi. Cô bé lớn lên khép kín, nhút nhát và khó gần vì mặc cảm sự ra đời của mình là ngày khởi đầu những bất hạnh của bố. Vì đọc được suy nghĩ, cô bé nghe được những lời trái lòng của những người xung quanh, lại càng sợ hãi bạn bè, rồi bị cô lập.

Park So Yi diễn tả hoàn hảo bóng tối trong tâm hồn của I Na, "cứa tim" khán giả ở khoảnh khắc Bok I Na xé bức ngăn, mở lòng với bố. Những tủi thân và khao khát được yêu thương của cô hóa thành nước mắt tuôn rơi, từng lời thoại nấc nghẹn của I Na làm người xem "phát hờn" theo cô bé.

Trên diễn đàn theqoo, Knet giật mình khi phát hiện sao nhí của Cục Nợ Hóa Cục Cưng ngày nào đã lớn phổng. Không chỉ xinh đẹp hơn, diễn xuất của So Yi cũng trưởng thành và có chiều sâu hơn. Chứng kiến sự trưởng thành và dạn dày của Park So Yi, cư dân mạng cảm thán: "Hồi xem ở Revenant đã thấy bé con diễn đỉnh lắm rồi", "So Yi thực sự lớn rồi. Diễn xuất vốn đã tốt giờ lại càng tốt hơn", "Y như bé thỏ, So Yi càng lớn càng xinh, càng giỏi"...

Park So Yi sinh năm 2012, hiện là diễn viên dưới trướng YG Stage. Năm 2018, So Yi ra mắt màn ảnh với vai diễn trong Mistress. 6 năm hoạt động, So Yi sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ ở 2 mảng truyền hình và điện ảnh với hơn 20 tác phẩm. Khoảnh khắc để đời, làm nên cú bật trong sự nghiệp của cô phải kể tới câu chuyện vượt qua 300 đối thủ để trở thành bản nhí của Ha Ji Won trong siêu phẩm phòng vé Hàn - Pawn (Cục Nợ Hóa Cục Cưng). Nhờ đó, diễn xuất của Park So Yi được khán giả công nhận là "thiên tài diễn xuất".

Khi mới chập chững vào nghề, Park So Yi được yêu mến nhờ khả năng nhập vai tự nhiên, gây ấn tượng với gương mặt nhỏ xinh, má phính đáng yêu. Lớn dần, "má bánh bao" của So Yi có thể mất đi nhưng đôi mắt vẫn to tròn long lanh như vậy. Đạo diễn của Pawn từng đánh giá Park So Yi có tiềm năng lớn trở thành ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hàn nếu được bồi dưỡng đúng cách.

Park So Yi có thiên hướng chọn vai với độ khó nâng dần theo từng bước trưởng thành của bản thân. Các nhân vật không chỉ đa dạng trong tính cách, mà nội tâm cũng có chiều sâu hơn. Trong See You in My 19th Life (Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19), Park So Yi vào vai Ban Ji Eum lúc nhỏ, cô bé mang trong mình ký ức của 18 kiếp trước, nên tính cách cũng trưởng thành, quyết liệt hơn so với độ tuổi. Tới The Atypical Family, So Yi cùng lúc mang lại sự u ám và tươi sáng trong nhân vật Bok I Na.

Park So Yi sở hữu tài khoản Instagram hiện có hơn 800K lượt theo dõi, được quản lý bởi mẹ. Cô bé là sao nhí hot nhất nhì K-Biz hiện tại. Cùng với sự yêu mến của công chúng và tiềm năng được cả giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận, Park So Yi là cái tên đáng hứa hẹn trở thành "báu vật" của làng phim Hàn tương lai.