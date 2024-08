The Eras Tour đêm 1 tại Anh: An ninh được thắt chặt, Ed Sheeran làm khách mời

HHT - Chặng hai của The Eras Tour tại London đã bắt đầu tối qua. Hệ thống an ninh của buổi diễn được tăng cường sau sự kiện tại Áo vừa qua. Bên cạnh đó, khách mời đặc biệt của buổi diễn - Ed Sheeran khiến nhiều khán giả phấn khích.

Ngày 15/8, Taylor Swift chính thức mang chuyến lưu diễn The Eras Tour trở lại sân vận động Wembley, London, Anh. Đây là lần thứ hai tour diễn đình đám này dừng chân tại thành phố London. Đáng chú ý, đêm diễn này đánh dấu sự trở lại của Taylor Swift sau khi phải hủy bỏ 3 buổi diễn tại Vienna, Áo do lo ngại về khủng bố.

Do sự cố tại Áo, đêm diễn lần này của nữ ca sĩ đã được tăng cường an ninh ở mức cao nhất. Đội ngũ Taylor Swift cùng lực lượng bảo vệ địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp tối ưu để buổi diễn có thể diễn ra tốt đẹp. Điều này giúp nhiều người hâm mộ cảm thấy yên tâm khi đến tham dự. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, ban tổ chức đã yêu cầu người hâm mộ không được tụ tập bên ngoài sân vận động nếu không có vé vào sân.

Trước đó, nhiều người hâm mộ vẫn khá lo ngại khi tham dự buổi diễn đêm 15/8. Một số lượng lớn khán giả đã quyết định bán những chiếc vé xem The Eras Tour London trên những trang web thu mua lại vé. Nhiều người tưởng chừng đêm diễn sẽ khá thưa thớt, dù vậy, đêm diễn này đã có hơn 92 nghìn người tham dự và trở thành buổi hòa nhạc có lượng khán giả lớn nhất của một nghệ sĩ quốc tế tại sân vận động Wembley.

Bất chấp sự cố phải hủy show tại Vienna trước đó gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần, Taylor Swift vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp trong đêm diễn tại Wembley. Nữ ca sĩ tiếp tục mang đến cho khán giả những màn trình diễn đầy năng lượng và cuốn hút. Bên cạnh những lời khen chuyên nghiệp, Taylor Swift vẫn đang bị chỉ trích bởi một bộ phận người hâm mộ khi đến giờ nữ ca sĩ vẫn không lên tiếng về sự cố huỷ show tại Vienna.

Đêm diễn này còn có sự tham gia của một vị khách mời đặc biệt và cũng là người bạn thân thiết với Taylor Swift - Ed Sheeran. "Đây là một trong những người bạn thân nhất của tôi và tôi cảm thấy anh ấy như một người anh trai thứ hai. Chúng tôi đã cùng nhau biểu diễn trong chuyến lưu diễn Red Tour. Mỗi khi tôi thực hiện ca khúc Red, tôi lại nhớ về những kỷ niệm mà chúng tôi đã cùng trải qua. Bây giờ, anh ấy biểu diễn tại Wembley hầu như mỗi tuần. Hiện tại anh ấy cũng đang lưu diễn và có vẻ rất mệt mỏi. Dù vậy, anh ấy vẫn muốn đến để biểu diễn cho tất cả chúng ta, vì vậy hãy dành một tràng pháo tay cho Ed Sheeran.", Taylor Swift nói về Ed Sheeran tại buổi diễn. Cả hai đã cùng nhau thực hiện một bản mashup các ca khúc Everything Has Changed, End Game và Thinking out Loud.

Ngoài ra, một vị khách mời đặc biệt khác cũng xuất hiện ở buổi diễn tại khu vực khán đài. Maya Thompson - mẹ của bé Ronan Thompson đã chia sẻ trên TikTok rằng cô đã được Taylor Swift tặng chiếc vé The Eras Tour hạng suite. Ronan Thompson đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2011 khi chỉ mới 4 tuổi. Taylor Swift đã viết bài hát Ronan dựa trên blog của Maya Thompson, nơi cô chia sẻ về cuộc chiến của con trai mình với căn bệnh ung thư. Tất cả lợi nhuận từ bài hát Ronan đều được Taylor Swift quyên góp cho các tổ chức từ thiện liên quan đến nghiên cứu và hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Sau này, ca khúc Ronan cũng được thu âm lại và nằm trong album Red (Taylor’s Version).