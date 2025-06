"Thế hệ cợt nhả" tiếp sức mùa thi 2025: Sáng tạo và hài hước, hết sức đáng yêu!

HHT - Không chỉ là những hoạt động hỗ trợ thông thường, chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2025 đang ghi lại những dấu ấn đặc biệt bằng loạt khoảnh khắc vừa hài hước sáng tạo, vừa sâu lắng.

Nụ cười xả xì-trét trước giờ G

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn là một hành trình đầy áp lực đối với các sĩ tử. Tuy nhiên, trong mùa thi năm 2025, áp lực đó dường như được xoa dịu bởi sự sáng tạo và hài hước của các tình nguyện viên Gen Z - hay còn gọi đùa là "thế hệ cợt nhả".

Tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (Hải Phòng), không khí căng thẳng bỗng trở nên vui vẻ và thoải mái hơn với sự xuất hiện của hai "tình nguyện viên" đặc biệt: Hai chú khủng long bạo chúa.

Hình ảnh các bạn trẻ trong trang phục khủng long nhún nhảy, cổ vũ tinh thần cho các sĩ tử đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều netizen không khỏi bật cười và để lại những bình luận: "Làm sao mà mấy bạn có thể nghĩ ra trò này", hay "Trời nắng nóng mà mặc bộ đồ khủng long vậy có ổn không mấy bro"...

Bên cạnh đó, hàng loạt các đoạn clip vui nhộn ghi lại những màn cổ vũ "bá đạo", những điệu nhảy khuấy động không khí của các đội tình nguyện trên khắp cả nước đã thực sự mang lại những giây phút "thư giãn" quý giá cho các sĩ tử.

Những khoảnh khắc này không chỉ giúp các em giải tỏa căng thẳng mà còn cho thấy sự nhiệt tình, hết mình của các bạn trẻ, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho các sĩ tử trên "đoạn đường" chinh phục ngôi trường mơ ước.

Phía sau tiếng cười là những yêu thương thầm lặng

Hành trình tiếp sức không chỉ có những nụ cười. Đằng sau sự sôi nổi, náo nhiệt ấy là những hy sinh thầm lặng. Hình ảnh các tình nguyện viên tranh thủ chợp mắt trên những chiếc võng, hay ngủ lại ngay tại điểm trường sau một ngày dài hỗ trợ đã được chia sẻ, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Câu chuyện về sự sẻ chia còn được viết tiếp ở những vùng đất xa xôi. Tại điểm thi trường THCS - THPT Như Xuân (Thanh Hóa), hành trình tiếp sức mang một ý nghĩa đặc biệt hơn với chương trình "100 suất cơm 0 đồng".

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, chị Khổng Thị Hoa, một thành viên trong dự án, cho biết xã Thanh Quân là một khu vực miền núi, địa hình đi lại khó khăn, hàng quán không nhiều. Vì vậy, "các cháu đi thi là không về, phụ huynh với các cháu hầu như ở lại nghỉ trưa để chiều thi tiếp". Trong bối cảnh đó, những suất cơm miễn phí đã trở thành một sự hỗ trợ thiết thực.

"Tuy không đáng bao nhiêu nhưng vấn đề là các cháu có một bữa cơm đảm bảo, vệ sinh sạch sẽ", chị Hoa chia sẻ. Chị cũng cho biết thêm, năm nay do kinh phí không đủ, công an xã đã đứng ra phụ trách chính, phối hợp cùng đội ngũ đoàn viên thanh niên. "Đội ngũ đoàn viên với các chiến sĩ công an đông nên làm rất nhanh", chị nói.

Dù vậy, điều khiến những người thực hiện chiến dịch trăn trở đến từ sự e ngại của chính các sĩ tử 2K10. "Nhiều bé nhà xa không có bố mẹ đưa đi, các bé ngại nên không lấy, để bụng đói đi thi", chị Hoa ngậm ngùi.

Từ những chú khủng long tinh nghịch ở thành thị đến những bữa cơm ấm lòng nơi rẻo cao, Tiếp sức mùa thi 2025 đã và đang lan tỏa những giá trị đẹp. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất đơn thuần, mà còn là sự đồng hành về tinh thần, góp phần làm cho mùa thi trở nên nhẹ nhàng hơn và cũng đáng nhớ hơn.