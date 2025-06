Thời tiết 2 ngày thi lớp 10 ở Hà Nội: Có thể xuất hiện mưa dông, ban ngày nắng nóng

HHT - Cuối tuần này 7-8/6, tại Hà Nội sẽ diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2025, thời tiết 2 ngày cuối tuần tại Hà Nội sẽ thế nào?

Năm nay, Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn là Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Quy định không nhân hệ số 2 với môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay hạn chế tình trạng học lệch nhưng cũng trở thành áp lực với những thí sinh vốn có thế mạnh hơn ở các môn Ngữ văn, Toán.

Hà Nội có 201 điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Kỳ thi diễn ra vào ngày 7-8/6 (với học sinh dự tuyển vào khối không chuyên) và thêm ngày 9/6 với học sinh dự tuyển vào 4 trường chuyên của Hà Nội.

Theo biểu đồ thời tiết từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 2 ngày 7-8/6, dự báo tại khu vực Hà Nội xuất hiện nắng nóng, ban ngày có thể xuất hiện mưa rào vào buổi chiều, nhiệt độ cao nhất ban ngày lên tới 34 độ C, thấp nhất là 27 độ C, ban đêm và sáng sớm cũng có thể có mưa rào. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể chênh 3-4 độ so với dự báo do hiệu ứng đô thị. Sang ngày 9/6, thời tiết sẽ hạ nhiệt đôi chút, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C, thấp nhất 27 độ C.

Do thời tiết nắng nóng, có thể xuất hiện mưa dông nên thí sinh cần lưu ý đem theo áo mưa, ô cũng như phụ huynh cần có phương án tránh nóng trong lúc chờ thí sinh làm bài thi, nên uống đủ nước, lựa chọn trang phục thấm hút mồ hôi, thoải mái khi ngồi làm bài trong phòng thi.

Chúc các thí sinh 2010 "cá chép hóa rồng" thành công!