The Hunger Games tung tiền truyện mới: Huyết trường Tứ phân lần 2 được tái hiện

HHT - Các fan của “The Hunger Games” chuẩn bị du hành ngược thời gian, một lần nữa trở về Panem để tham gia vào Huyết trường Tứ phân lần thứ 2 trong cuốn tiểu thuyết tiền truyện mới về Đấu Trường Sinh Tử. Nhân vật trung tâm của phần này là Haymitch Abernathy - người hướng dẫn của Katniss Everdeen khi cô bị trở thành vật tế.

Cuốn tiểu thuyết Sunrise On The Reaping là tập truyện thứ năm trong bộ truyện The Hunger Games (Đấu Trường Sinh Tử) của tác giả Suzanne Collins. Bộ tiểu thuyết lấy bối cảnh quốc gia giả tưởng Panem, với Capitol là Thủ đô và có 12 Quận. Hằng năm, Panem tổ chức Đấu trường Sinh tử, với mỗi Quận chọn ra 2 vật tế - một người nam, một người nữ tham gia.

Ở đấu trường, chỉ có một người duy nhất sống sót sẽ trở thành người chiến thắng. Đây được coi là hình thức răn đe, ngăn chặn mầm mống nổi loạn của các Quận, cũng là một hình thức giải trí đối với người dân Capitol.

Ba tập truyện chính trong bộ tiểu thuyết bao gồm: The Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay. Nhân vật chính của ba tập truyện này là Katniss Everdeen, cô trở thành vật tế của Quận 12 và phải tham gia Đấu trường Sinh tử lần thứ 74 và 75. Sau cùng, cô trở thành biểu tượng đấu tranh để dân ở 12 quận hợp sức, lật đổ Capitol cùng chế độ độc tài của Tổng thống Snow. Ba tập truyện này đã được chuyển thể thành phim, với Jennifer Lawrence thủ vai Katniss Everdeen.

Ngoài ba tập truyện chính, bộ tiểu thuyết còn có tập tiền truyện The Ballad of Songbirds and Snakes. Nhân vật trung tâm của tập tiền truyện này là Tổng thống Snow thời niên thiếu, lúc này ông ta vẫn chỉ mới là một chàng trai trẻ đang chuẩn bị vào đại học. Tập truyện này đã được chuyển thể thành phim.

Trong thế giới của The Hunger Games, Huyết trường Tứ phân là sự kiện đặc biệt của Đấu trường Sinh tử, diễn ra 25 năm một lần. Huyết trường Tứ phân cũng là Đấu trường Sinh tử, nhưng với luật lệ thay đổi và có độ khó cao hơn, khắc nghiệt hơn.

Trong bộ tiểu thuyết, cho đến Đấu trường Sinh tử lần thứ 75 - cũng là kỳ Đấu trường Sinh tử cuối cùng, Huyết trường Tứ phân đã diễn ra ba lần.

Ở Huyết trường Tứ phân lần thứ nhất, các vật tế thay vì được bốc thăm ngẫu nhiên bị đổi thành do chính người dân mỗi Quận bình chọn. Đây là cách Capitol nhắc nhở người dân phải có trách nhiệm với đấu trường, và nếu con cái họ chết thì đó là lỗi của chính họ vì chính tay họ đã đưa chúng vào đấu trường.

Ở Huyết trường Tứ phân lần thứ 3, vật tế là những người được chọn từ những người chiến thắng của các Đấu trường Sinh tử trước đó. Ngụ ý rằng ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng không thể nào vượt khỏi sự kiểm soát của Capitol.

Nội dung của tập tiền truyện Sunrise On The Reaping sẽ xoay quanh Huyết trường Tứ phân lần thứ 2 - tương ứng với Đấu trường Sinh tử lần thứ 50. Ở kỳ đấu trường này, số vật tế bị buộc tăng lên gấp đôi so với thông thường, từ 24 lên đến 48 vật tế, với mỗi Quận gồm 2 nam và 2 nữ tham gia.

Người chiến thắng trong kỳ đấu trường này là Haymitch Abernathy - về sau ông trở thành người hướng dẫn cho Katniss khi cô bị chọn làm vật tế.

Mốc thời gian trong Sunrise On The Reaping được đặt vào 24 năm trước các sự kiện của cuốn tiểu thuyết đầu tiên The Hunger Games. Trong buổi sáng ngày chiêu quân, Haymitch Abernathy lúc này chỉ mới 16 tuổi, cảm thấy mọi giấc mơ đều tan vỡ khi tên anh được gọi lên. Anh bị tách khỏi gia đình và người yêu, bị đưa đến Capitol cùng với ba vật tế khác của Quận 12. Khi đấu trường bắt đầu, Haymitch nhận ra anh đã được sắp đặt để thua cuộc, nhưng có điều gì đó trong anh muốn chiến đấu.

Khi ở trong đấu trường, Haymitch phát hiện ra có trường lực bao quanh đấu trường, những gì ném vào nó đều bật trở lại. Anh đã lợi dụng điều này để giành chiến thắng. Nhưng Tổng thống Snow xem hành động này của anh là một sự xúc phạm đối với Capitol, một hành động nổi loạn, và ra lệnh trừng phạt. Haymitch sống sót trở về chỉ để nhận ra gia đình và bạn gái của mình đã bị giết theo lệnh của Tổng thống Snow.

Câu chuyện về chiến thắng bi thương này của Haymitch Abernathy đã được tiết lộ trong Catching Fire. Nhưng với Sunrise On The Reaping, mọi thứ sẽ được kể chi tiết hơn và tiết lộ nhiều thứ khác chưa từng được biết đến.

Tập tiền truyện dự kiến ra mắt vào ngày 18/3/2025. Mặc dù còn vài tháng nữa cuốn sách mới chính thức phát hành, nhưng Sunrise On The Reaping đã đạt vị trí số 1 trên BXH sách bán chạy dành cho thanh thiếu niên của Amazon. Và phim chuyển thể cũng đang được tiến hành, hãng Lionsgate thông báo phim dự kiến công chiếu vào ngày 20/11/2026.