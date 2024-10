The Judge From Hell: Kết thúc của Bit Na là bị trừng phạt hay lên thiên đàng?

HHT - Ngay từ tập đầu tiên, "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) đã có lời "cảnh cáo" về số phận của ác quỷ Justitia nếu cô "người hóa". Càng về cuối, có lẽ Justitia trong thân xác Kang Bit Na sẽ phải chịu khổ nhiều hơn, không còn thảnh thơi, "cool ngầu" trừng phạt kẻ ác như nửa chặng đầu.

Những tập gần đây, Kang Bit Na (Park Shin Hye) liên tục đau tim, thậm chí là ngất đi sau khi nhìn hay nói chuyện với Han Da On (Kim Jae Young). Nhân viên dọn dẹp từ địa ngục nói rằng họ thấy cảm xúc của con người trong cách xử lý tên sát nhân thứ 3. Đây là những dấu hiệu cho thấy cô đang dần "nhân hóa", cũng như rung động với Da On, tức là Bit Na đã phạm vào điều cấm của một ác quỷ đến từ địa ngục.

Trong tập 1 của The Judge From Hell, Bael (Shin Sung Rok) đã cảnh cáo, cô sẽ phải chịu sự trừng phạt còn đáng sợ hơn cái chết nếu dám có cảm xúc của con người. Người sẽ thay Bael thi hành án phạt (hoặc bắt giữ) chính là A Rong (Kim A-Young). Trong tập 6, thân phận và nhiệm vụ thực sự của cô được tiết lộ. A Rong không phải Gremory mà là Venato - ác quỷ xử lý những con quỷ dần "nhân hóa".

Lời kể của nhân viên dọn dẹp đã khiến Venato nghi ngờ Bit Na. Cô dò hỏi Man Do (Kim In Kwon) liệu có từng thấy nữ thẩm phán khóc hay không. Hiện tại, A Rong hay Venato vẫn đang giấu nhiệm vụ, luôn thể hiện sự ngưỡng mộ và nghe lời Kang Bit Na. Sau khi chắc chắn phán đoán của mình, Venato sẽ đối đầu trực diện với Bit Na hay che giấu?

Nhưng kể cả Venato có phát hiện và bắt giữ Bit Na hay không thì sự thay đổi của cảm xúc cũng sẽ khiến nữ quỷ đau khổ. Cơn đau tim chỉ là "nhá hàng" cho một nỗi đau lớn hơn mà Kang Bit Na phải chịu.

Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu thẩm phán ác quỷ sẽ chịu trừng phạt hay có cái kết hạnh phúc với người mình yêu?

Nếu cô bị trừng phạt, thì hình phạt đó rốt cuộc là gì? Một chi tiết bị bỏ lửng suốt nửa hành trình của The Judge From Hell chính là linh hồn Kang Bit Na thực sự đã trốn thoát khỏi địa ngục đang ở đâu? Cô sẽ về lại thân xác sau khi Justitia hoàn thành nhiệm vụ hoặc chịu phạt chăng?

Có ẩn ý về việc Justitia chịu khổ ở nửa cuối phim, nhưng cũng có dấu hiệu tin rằng cô sẽ có một cái kết hạnh phúc. Ở tập 1, khi những đứa trẻ hỏi cô nữ thần công lý tên là gì, cô đã trả lời là Justitia, đối lập với mặc định thân phận xuyên suốt phim - cô là ác quỷ địa ngục.

Lời thoại của phim đặt ra câu hỏi ác quỷ có được lên thiên đàng hay không? Những điều này có thể là tín hiệu cho thấy Justitia có cảm xúc, tin vào công lý sẽ hóa thành nữ thần, thoát khỏi trừng phạt mà Bael nói.

Chuyện tình với Han Da On vẫn rất khó đoán, phụ thuộc vào thân phận của anh có gì bí ẩn hay không mà có nhiều trường hợp xảy ra. Justitia có thể thành người trong thân xác Kang Bit Na, sống hạnh phúc với Han Da On trải qua lão, bệnh, tử. Cô hóa thành nữ thần công lý thì Da On sẽ đơn côi ở trần gian, hoặc anh mất đi sẽ lên thiên đàng gặp cô...

Tất cả những điều trên chỉ là suy đoán dựa trên tình tiết phim. Để xác thực, khán giả sẽ phải chờ từng tập của The Judge From Hell phát sóng. Phim gồm 14 tập, lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.