The Judge From Hell tập 8: Da On về phe Bit Na, cục diện thay đổi khi ác quỷ rơi lệ

Kết thúc tập 8 đã tạo nên bước ngoặt lớn cho "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục). Sự bối rối của Han Da On đối với Kang Bit Na được chấm dứt theo cách bất ngờ nhưng rất buồn.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Kể cả không có uy quyền của nghị sĩ, Kang Bit Na (Park Shin Hye) cũng sẽ đưa ra phán quyết có lợi nhất cho Choi Wonjoong. Ẩn sau vụ án này là "đế chế ngầm" mà nghị sĩ Jung Jae Gul tạo ra, thao túng cả kinh tế lẫn giới chính trị. Hôn phu cũ của Bit Na - Jung Tae Kyu (Lee Gyu Han) cũng chẳng che giấu vẻ đạo đức giả của mình, anh ta ghét cô ra mặt, hống hách chẳng khác Choi Wonjoong. Nhiều khả năng "phe cánh" này chính là những kẻ đứng sau cái kết của Kang Bit Na.

Thẩm phán ác quỷ mở "phiên tòa địa ngục" như mọi lần, chọn địa điểm là một công viên giải trí. Nhưng Han Da On (Kim Jae Young) đã đặt định vị lên người cô, ghi lại được cảnh Kang Bit Na xử tử Choi Wonjoong. Anh tạm "phong ấn" năng lực của cô bằng bột lưu huỳnh nhờ việc thăm dò Man Do (Kim In Kwon).

Cao trào của tập 8 là đoạn cuối, khi Da On biết tin đội trưởng (cũng là chị gái nuôi) của anh đã bị tên sát nhân J giết hại dã man. Vậy là J đã lần lượt cướp đi toàn bộ những người mà anh yêu thương nhất. Sự tức giận và thù hận đã xóa sạch mọi bối rối trong tâm thức của Han Da On. Anh quay lại công viên giải trí gặp Bit Na, đập nát chiếc điện thoại có ghi lại cảnh cô giết Wonjoong đến nỗi bàn tay rỉ máu run rẩy. Anh muốn cùng nữ quỷ bắt được J để kết liễu hắn.

Sự rối bời về cách "xử án" của Han Da On đối với Kang Bit Na được gỡ bỏ bằng cái chết của đội trưởng So Yeong, bất ngờ nhưng đau buồn. Đây là một bước ngoặt mới của The Judge From Hell. Bit Na sẽ không đề phòng Da On bám đuôi, phá cô thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, cô đã khóc. Ngay sau khi anh nói rằng sẵn sàng bất chấp việc bị cô đưa xuống địa ngục nếu anh tận tay giết J.

Kang Bit Na hay Justitia đã cười tươi thích thú khi thấy Han Da On "quy phục" mình. Nhưng chỉ vài giây sau, chính cô cũng sốc lúc nước mắt bản thân không ngừng rơi. Ác quỷ rơi lệ, đồng nghĩa cô đã "nhân hóa". Việc bắt được J sẽ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Justitia sẽ phải chịu trừng phạt nếu A Rong (Kim A-Young) hoặc Bael biết cô đã phạm điều cấm. Từ tập 9 trở đi, có lẽ nữ thẩm phán sẽ không còn "trên cơ" mà phải dòm trước ngó sau với những mối đe dọa tới tính mạng của mình.

Rating của The Judge From Hell tập 8 tăng nhẹ, đạt đỉnh mới với tỷ suất trung bình toàn quốc là 13.6%. Bộ phim nhận được cơn mưa lời khen của khán giả vì diễn biến kịch tính, hấp dẫn, mới lạ. The Judge From Hell được kỳ vọng sẽ bứt phá rating nhiều hơn, nhưng việc đụng độ 2 đối thủ mạnh là Iron Family và Jeongnyeon: The Star is Born vào thứ Bảy sẽ gây ra không ít khó khăn.