The Lion King xứng danh tuyệt phẩm nhưng tiền truyện Mufasa cũng không hề thua kém

HHT - Ai cũng biết phim hoạt hình The Lion King là niềm tự hào của hãng Disney, nhưng hóa ra phần tiền truyện Mufasa: The Lion King cũng không hề thua kém và xứng danh tuyệt phẩm.

Câu chuyện cảm động dẫn tới cái kết buồn rơi nước mắt

Trong phim hoạt hìnhThe Lion King, ai cũng cảm động với tình cha con của Mufasa và Simba. Khi chú sư tử con mắc bẫy của người chú lươn lẹo Scar nên lạc giữa bầy linh dương hung hãn, vua cha Mufasa đã hy sinh thân mình cứu Simba, khiến The Lion King có khoảnh khắc buồn rơi nước mắt ngay từ đoạn đầu.

Mufasa: The Lion King là phần tiền truyện kể về hành trình của Mufasa từ một chú sư tử mồ côi cho đến thành vị vua dũng mãnh của vùng đất Pride Lands, cũng như mối thù với người anh em Scar. Xa xưa, Scar vốn là hoàng tử có tên Taka, còn Mufasa lại là một chú sư tử mồ côi được cha mẹ của Taka nhận nuôi.

Khi trưởng thành, hai anh em Mufasa và Taka cùng nhau lên đường thành lập một vương quốc mới. Trong chuyến hành trình, họ làm quen với cô nàng Sarabi - người sau này trở thành mẹ của Simba và chú chim mỏ sừng Zazu. Cả nhóm đến được một vương quốc mới do đàn sư tử trắng thống trị.

Cuộc chiến không cân sức nhanh chóng nổ ra giữa hai bầy sư tử rồi Mufasa chính là người đã đoàn kết muông thú cùng nhau chiến đấu, đuổi kẻ thù đi để lập ra vương quốc mới sau này.

Sau buổi ra mắt phim tại Mỹ, Mufasa: The Lion King được khen là phần tiền truyện hoàn hảo cả về cảm xúc lẫn hình ảnh. Kỹ xảo cũng là thế mạnh của phần phim này khi so với The Lion King diễn ra chủ yếu ở Pride Lands và các khu rừng rậm, bối cảnh của Mufasa: The Lion King lớn hơn khi trải dài hầu như mọi thời tiết, địa hình của lục địa Châu Phi.

Do đại dịch COVID-19 nên đoàn làm phim không thể trực tiếp tới châu Phi khảo sát địa hình nên đã phải sử dụng công nghệ thực tế ảo để tạo ra một châu Phi hoang dã rộng mênh mông với đủ loại cảnh quan trên phim.

Mọi người quyết định ghi lại những địa địa điểm có thật ở Châu Phi nhưng được thiết kế để phù hợp với kịch bản. Ê-kíp cũng cho bộ phim bắt đầu từ phía nam châu Phi với đồng cỏ bằng phẳng, có nước có cây giúp muôn loài sống thoải mái. Đây sẽ là điểm khởi đầu tốt cho Mufasa khi chú sư tử bị dòng nước lũ tách khỏi gia đình, cuốn cậu ra khỏi nơi duy nhất mình từng biết đến.

Giống như The Lion King 2019, Mufasa: The Lion King là sự kết hợp giữa hoạt hình, CGI thực tế và kỹ thuật làm phim live-action. Sau 5 năm, công nghệ làm phim đã có nhiều tiến bộ giúp hình ảnh và chuyển động chân thực hơn nhiều.