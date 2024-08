"The On1y One" chưa chiếu đã hot, nguyên tác xuất sắc và còn gì đáng chờ đợi?

HHT - "The On1y One" (Người Là Duy Nhất) được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ "gối đầu giường" của nhiều độc giả mê chủ đề thanh xuân vườn trường. Chỉ xét tới độ hot của nguyên tác đã đủ chứng minh sự ngóng chờ của khán giả vào bản truyền hình sắp lên sóng.

Mỗ Mỗ hay Ai Đó là tiểu thuyết nổi tiếng của Mộc Tô Lý. Ngay khi có thông tin tác phẩm này sẽ được huyển thể thành phim với tên The On1y One, cư dân mạng đã "đặt gạch" ngóng chờ. Nguyên tác đã được độc giả đánh giá nằm trong top đầu thể loại boylove, thanh xuân vườn trường, nên cư dân mạng cho rằng, chỉ cần đoàn phim giữ đúng tinh thần tiểu thuyết, không thay đổi chi tiết nào là đã thành công hút được lượng khán giả lớn.

Nếu làm y hệt nguyên tác, kịch bản của The On1y One có thể sẽ rất cũ kỹ. Việc thay đổi ít nhiều để phim hợp thị hiếu khán giả hiện tại hơn là điều dễ hiểu. Netizen tò mò về điểm giống và khác của bản truyền hình và tiểu thuyết gốc, nhưng cũng hi vọng ê-kíp sẽ giữ nguyên cái kết hạnh phúc viên mãn cho phim.

The On1y One kể về câu chuyện của Thịnh Vọng (Lưu Đông Thấm thủ vai) và Giang Thiêm (Tăng Hướng Trấn đóng). Hai chàng học sinh cấp 3 bỗng trở thành anh em khi bố mẹ hai người tái hôn.

Giang Thiêm "ngoài lạnh trong nóng", mang trong mình "bóng ma tâm lý", tổn thương vì bố anh đem lòng yêu người đàn ông khác mà rời xa mẹ con anh. Giang Thiêm lớn lên ngày càng khép kín, lạnh lùng. Thịnh Vọng như ánh dương bước vào cuộc sống cô đơn, u ám của Giang Thiêm. Thịnh Vọng điển trai, học giỏi, quảng giao, anh ba hoa, bày trò, làm đủ mọi cách để Giang Thiêm cười. Còn Giang Thiêm sẽ âm thầm bảo vệ, che chở cho Thịnh Vọng khi anh gặp khó khăn.

Cả hai dần rung động, mơ hồ ám chỉ đối phương là "ai đó" khi thầm nhớ thương nhau. 6 tháng gặp gỡ của tuổi 17 khiến cuộc sống như bao ngày của họ trở nên khác lạ, đáng nhớ hơn. Nhưng những giây phút ấy chỉ đúng người sai thời điểm, Giang Thiêm và Thịnh Vọng buộc phải xa cách. 6 năm sau, họ tương phùng, khi bản thân đủ trưởng thành để vượt qua mọi định kiến, đúng người đúng thời điểm, cả hai viết nên kết thúc đẹp cho chuyện tình đời mình.

Lưu Đông Thấm và Tăng Hướng Trấn đẹp nhưng vẫn khiến khán giả nghi ngại. Loạt ảnh nhá hàng được tung ra làm người xem cảm thấy 2 diễn viên nên đổi vai cho nhau. Lưu Đông Thấm trông có khí chất Giang Thiêm hơn là vẻ công tử, hoạt bát của Thịnh Vọng và ngược lại.

Tuy nhiên, netizen cũng tin vào mắt nhìn của đạo diễn. Lưu Đông Thấm và Tăng Hướng Trấn đều là 2 cái tên có kinh nghiệm diễn xuất, kỹ năng ổn, lại có ngoại hình sáng. Điều quan trọng là cả hai có tạo nên "phản ứng hóa học" xứng tầm với kịch bản hot rần rần này hay không?

Liễu Quảng Huy - người đứng sau thành công của Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người chính là đạo diễn của The On1y One. Biên kịch phim là bộ ba viết kịch bản cho Trần Tình Lệnh. Những cái tên "bảo chứng" này cho khán giả thêm niềm tin vào độ chỉn chu của The On1y One.

Phim ấn định lên sóng vào ngày 22/8. The On1y One gồm 12 tập, chiếu mỗi tuần 2 tập vào tối thứ Tư, thứ Năm hằng tuần.