The Rock gây tranh cãi khi khuyến khích khán giả hát theo lúc xem phim

HHT - Mới đây, nam diễn viên Dwayne Johnson - còn gọi là The Rock - khuyến khích khán giả hãy hát trong rạp chiếu phim khi xem phim ca nhạc nếu thích, bởi họ đã mua vé bằng số tiền khó kiếm được của mình.

Gần đây, bên cạnh những lời khen và doanh thu phòng vé đang “ăn nên làm ra”, bộ phim bom tấn Wicked còn gây ra một cuộc tranh luận về việc khán giả có nên được phép hát theo nhạc phim trong lúc xem phim hay không.

Đây là bộ phim được chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng cùng tên, do đó nó có nhiều các ca khúc mà đông đảo khán giả Mỹ đều quen thuộc như The Wizard and I, Popular, Defying Gravity…

Có lẽ do quá yêu thích và thuộc nằm lòng nhạc phim, đã có những khán giả hát lớn trong phòng chiếu phim khi giai điệu bắt đầu vang lên. Sau đó, một số rạp chiếu tại Mỹ đã yêu cầu khán giả “vui lòng không hát” khi xem Wicked để tránh gây mất trật tự và làm gián đoạn trải nghiệm xem phim của những người xung quanh.

Mới đây, nam diễn viên Dwayne Johnson, còn gọi là The Rock, đã có quan điểm trái ngược với rạp chiếu. Anh nói rằng “Cứ hát đi!”. Theo anh, đó là bởi vì khán giả đã mua vé bằng số tiền khó khăn mới kiếm được, rằng họ đến để xem nhạc kịch và thích nó nên mới hát.

Tuy nhiên, ý kiến này của The Rock vấp phải phản đối của nhiều khán giả. Họ bình luận rằng khi ai đó trả tiền vé để xem phim ở rạp, họ muốn được thưởng thức bộ phim và giọng hát của ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải để nghe người lạ hát - có khi còn hát chẳng hay.

Nữ ca sĩ Ariana Grande - đảm nhận vai Glinda, một trong hai vai nữ chính của Wicked - nói rằng cô hiểu nếu khán giả hát, và cô tôn trọng cảm xúc của họ. “Nhưng nếu có ai đó ném bỏng ngô, điện thoại của họ hoặc thứ gì đó vào bạn, thì có lẽ bạn hãy ngừng hát”. Có vẻ Ariana Grande cũng không khuyến khích việc hát theo nhạc phim khi đang ở trong rạp chiếu cho lắm.

Dù vậy, hiểu được nhu cầu muốn hát theo các bài hát kinh điển của Wicked, một số rạp chiếu tại Mỹ sẽ chiếu phiên bản hát theo vào dịp Giáng sinh. Ở những buổi chiếu này, khán giả được khuyến khích hát, như vậy ai có nhu cầu hát có thể mua vé xem ở các rạp đã được quy định riêng.

Hiện tại, The Rock đang trong quá trình quay phim cho Moana phiên bản live-action. Anh đảm nhận vai Á thần Maui, cộng sự bất đắc dĩ của cô bé Moana trên hành trình phiêu lưu ngoài đại dương, tìm cách trả lại trái tim cho nữ thần Te Fiti. Moana cũng là một bộ phim âm nhạc với nhiều ca khúc hay. Trong số đó, nổi bật nhất có thể kể đến You’re Welcome hay How Far I’ll Go… Có lẽ khi phiên bản Moana live-action công chiếu, Dwayne Johnson muốn khán giả sẽ hát theo các ca khúc trong phim.

Moana phiên bản live-action vẫn đang trong quá trình ghi hình nhưng phiên bản hoạt hình Moana 2 đã sẵn sàng gặp lại khán giả. Phim ra mắt khán giả Mỹ vào 27/11, riêng lịch chiếu ở Việt Nam đã tạm dời - ngày phát hành cũ là 29/11/2024. Trong phần 2, The Rock tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật Á thần Maui.

Một số bình luận của netizen:

“Đừng có mà thử hát.”

“Tôi muốn đắm chìm vào thế giới trên màn ảnh rộng chứ không phải trong giọng hát lệch tông của ai đó.”

“Tôi bỏ tiền khó lắm mới kiếm được để mua vé xem phim chứ không phải để nghe người lạ hát trong rạp.”

“Anh ta nói như thế vì anh ta có ở trong rạp đâu, đúng chưa?”

“Ừ, hãy hát ở phòng nào chiếu Red One ấy, vì chả có ai trong đó cả.” (Red One là phim có The Rock tham gia diễn xuất, bị chê về chất lượng)

“Thiệt là tối kiến. Lần sau đừng nói gì nữa.”

“Không nha, hát theo là khi xem ở nhà. Trong rạp chiếu, chúng ta cần im lặng. Người văn minh ai cũng biết như thế.”