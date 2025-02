The Sandman vui buồn lẫn lộn: Mùa 2 sắp trở lại nhưng cũng là mùa cuối

HHT - Mới đây, mùa 2 của “The Sandman” (Người Cát) đã tung poster mới và thông báo phim sẽ ra mắt trong năm 2025. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là mùa cuối cùng của loạt phim kỳ ảo độc đáo này.

Mới đây, những khán giả yêu thích loạt phim The Sandman (Người Cát) hân hoan khi phim tung ra poster mới và thông báo lịch phát sóng của mùa 2 là trong năm 2025. Tuy nhiên, ngay sau đó, Netflix thông báo mùa 2 cũng sẽ là mùa cuối cùng khiến các fan của loạt phim kỳ ảo độc đáo này không khỏi buồn rầu và tiếc nuối.

Lý giải cho việc The Sandman không được thực hiện mùa 3 được cho là do bị ảnh hưởng bởi bê bối tình dục của nhà văn Neil Gaiman - người thực hiện nội dung cho truyện tranh The Sandman và series phim được xây dựng dựa vào đây. Từ năm ngoái, nhà văn Neil Gaiman đã bị nhiều phụ nữ tố cáo ông tấn công tình dục, cưỡng bức hoặc quan hệ BDSM không đồng thuận. Tháng 1 năm nay, sự việc nóng trở lại và trở nên căng thẳng hơn khi có thêm nhiều phụ nữ lên tiếng tố cáo Neil Gaiman.

Cho đến nay Netflix vẫn chưa lên tiếng về bê bối cá nhân của nhà văn Neil Gaiman hay có thông báo gì về sự liên quan giữa việc ngừng phát triển The Sandman với bê bối của tác giả nguyên tác. Tuy nhiên, dựa vào một số thông tin, nhiều fan The Sandman cho rằng việc phim kết thúc ở mùa 2 không hẳn do bị bê bối của tác giả Neil Gaiman làm ảnh hưởng.

Ra mắt mùa đầu tiên vào tháng 8/2022, The Sandman là một series kỳ ảo được yêu thích và đánh giá cao trên Netflix. Tháng 11 cùng năm, Netflix thông báo phim sẽ có mùa mới. Tuy nhiên, khi đó Netflix cũng không gọi đây là mùa 2 của phim, thay vào đó họ nói đây là “phần tiếp theo của thế giới The Sandman”. Trước khi phim khởi quay trong năm 2023, đã có một số thông tin cho biết mùa 2 sẽ là mùa cuối của loạt phim này.

Một thành viên trong đội ngũ sản xuất The Sandman từng cho biết rằng nội dung phim luôn tập trung hoàn toàn vào câu chuyện của Chúa tể Cõi Mộng Morpheus - hay còn gọi là Dream. “Khi chúng tôi xem xét phần còn lại của truyện tranh, chúng tôi biết rằng mình chỉ có đủ câu chuyện cho một mùa phim nữa”, người này tiết lộ.

Như vậy có thể thấy series The Sandman trên Netflix bám sát nội dung từ truyện tranh gốc và sau khi thực hiện xong mùa 1 thì nội dung chỉ còn đủ để làm thêm một mùa phim nữa. Nhà sản xuất The Sandman không có thêm tư liệu để làm tiếp mùa 3 hay nhiều phần nữa.

Được biết, mùa 2 của The Sandman sẽ dựa theo phần truyện Season of Mists từ truyện tranh. Câu chuyện bắt đầu khi Lucifer (Gwendoline Christie) từ bỏ quyền kiểm soát địa ngục và trao nó cho Dream (Tom Strurridge). Lucifer đưa cho Dream chìa khóa mở cổng địa ngục, khiến nhiều người bất tử cố gắng thuyết phục Dream đưa chìa khóa cho họ.

Mùa 2 sẽ được công chiếu trong năm 2025. Ngày chính xác cụ thể vẫn chưa được Netflix "chốt đơn".

Một số bình luận của netizen:

“Tôi thấy cảm xúc của mình lẫn lộn. Tôi thích những câu chuyện trong truyện tranh, nhưng tôi không muốn ủng hộ Neil Gaiman. Ông ta là một kẻ biến thái.”

“Giả bộ sốc khi biết tin này.”

“Không có gì ngạc nhiên.”

“Ủa? Nữa hả? Một bộ phim khác được khen của Netflix mà tôi chưa kịp xem thì đã thấy thông báo hủy mùa mới.”

“Phim đâu có bị hủy? Chính xác là phim đã khai thác hết nội dung từ truyện tranh nên Netflix đã hết tư liệu để làm tiếp thôi.”

“Ngay cả khi không có bê bối của Neil Gaiman hay truyện tranh vẫn còn tư liệu để làm tiếp thì tôi nghĩ Netflix vẫn sẽ kết thúc phim này ở mùa 2. Nó quá tốn kém. Từ mùa 1 họ đã than phiền về điều này, đúng chứ?”

“Dù sao đi nữa thì tôi vẫn sẽ tận hưởng trọn vẹn mùa 2 khi nó lên sóng.”