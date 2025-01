The Script hủy show trong âm thầm, số phận đêm nhạc của OneRepublic ra sao?

HHT - Việc ban tổ chức "âm thầm" thông báo hủy bỏ đêm diễn The Satellites World Tour của nhóm nhạc The Script tại TP.HCM khiến các khán giả đã mua vé xem đêm diễn của OneRepublic không khỏi lo lắng.

Cuối năm 2024, ban tổ chức sự kiện Midas Promotions đã thông báo về việc tổ chức Satellites World Tour của nhóm nhạc The Script tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đêm diễn dự kiến được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/2. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hủy bỏ mà không có thông báo công khai từ ban tổ chức trên các nền tảng chính thức mà thay vào đó là thông báo qua email cá nhân của khán giả mua vé.

Khán giả được gợi ý đổi sang vé cùng hạng xem đêm diễn The Artificial Paradise Tour của nhóm nhạc OneRepublic, dự kiến diễn ra vào ngày 24/1 tại Hà Nội và ngày 26/1 tại TP.HCM.

Mặc dù được BTC hỗ trợ lựa chọn hoàn tiền vé hoặc đổi qua show khác, người hâm mộ nhóm The Script vẫn cảm thấy bức xúc. Việc âm thầm hủy show mà không có bất kỳ thông báo chính thức nào gây ra sự khó hiểu trong cộng đồng người hâm mộ.

Bên cạnh đó, lượng vé bán ra cho đêm diễn The Artificial Paradise Tour của OneRepublic tại TP.HCM được cho là không đạt kỳ vọng. Show diễn tại TP.HCM vẫn chưa bán hết vé tại bất kỳ hạng vé nào. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng việc BTC gợi ý chuyển đổi các hạng mục vé từ đêm diễn của nhóm nhạc The Script sang đêm nhạc của OneRepublic là để cố gắng đạt đủ lượng vé bán ra (?!).