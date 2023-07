The TrendZ 2023: Khám phá bí kíp xây dựng thương hiệu cá nhân cùng stylist Kye Nguyễn

HHT - Tại buổi học đầu tiên ở vòng Huấn luyện The TrendZ, stylist Kye Nguyễn đã mang đến cho Top 50 những bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân chuẩn chỉnh. Hãy cùng nhà Hoa khám phá cách “gieo hạt ” thành công để trở thành một trend-setter thế hệ Z nhé!

Giải mã khái niệm “personal branding”

Personal branding (xây dựng thương hiệu cá nhân) là một trong những từ khoá đang được nhiều teen quan tâm và tìm hiểu. Không chỉ đơn thuần là xây kênh trên mạng xã hội, anh Kye Nguyễn (Nguyễn Tuấn Kiệt) - stylist, giám đốc hình ảnh từng làm việc với nhiều nghệ sĩ lớn như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Văn Mai Hương, Gil Lê, Hương Giang… và cũng là stylist cho chương trình thực tế The New Mentor 2023 - cho rằng thương hiệu cá nhân là tất cả những gì mọi người nhìn thấy về bạn: từngoại hình, phong cách sống, tính cách đến những giá trị mà bạn đóng góp cho xã hội. Hay nói cách khác, thương hiệu cá nhân chính là “Điều mà người khác nói về bạn khi bạn vắng mặt” (“What people say about you when you’re not in the room”, Jeff Bezos).

“Gieo hạt, ủ mầm, chăm sóc và cuối cùng là gặt hái”, đối với anh Kye Nguyễn, xây dựng nhân hiệu cũng giống như trồng một cái cây. Quá trình teen học tập và không ngừng thử thách bản thân chính là giai đoạn “nuôi dưỡng” gốc rễ, cũng chính là thương hiệu cá nhân của chúng ta. Đến khi đạt được độ chín muồi, bạn sẽ gặt hái được những quả ngọt tương xứng. Đó có thể là danh tiếng, thu nhập, độ uy tín hay cả những mối quan hệ tốt đẹp.

Stylist Kye Nguyễn chia sẻ: “Bất kỳ ai cũng cần xây dựng thương hiệu cá nhân cho riêng mình. Xây dựng thương hiệu cá nhân càng sớm, bạn sẽ càng dễ dàng xác định được mục tiêu và hành trình phát triển của bản thân, đồng thời cũng có nhiều cơ hội sửa chữa những khuyết điểm và dễ dàng thành công hơn”.

Chìa khóa thành công của “Personal Branding”

Bằng câu hỏi “Trong vòng 5 giây, bạn nghĩ đến ai đầu tiên?”, anh Kye Nguyễn đã giúp các teen có những hình dung cụ thể về một người dẫn đầu xu hướng đúng nghĩa. Chia sẻ về từ khoá “top of mind”, stylist của The New Mentor 2023 cho biết: “Khi muốn gây ấn tượng với một ai đó, chúng ta bắt buộc phải trở thành top of mind của họ, tức là một trong ba người đầu tiên mà họ nghĩ đến”. Bởi “được biết đến” thôi thì chưa đủ, người có sức ảnh hưởng còn phải thuyết phục được công chúng “nhớ” và “lựa chọn” họ.

Mỗi bạn trẻ đều là một “bản thiết kế vĩ đại” bao gồm nhiều yếu tố khác nhau tạo thành, thương hiệu cá nhân cũng thế. Nếu “phần nhân” là các giá trị cốt lõi bên trong mỗi người như phẩm chất, tư duy và tính cách thì “phần vỏ” chính là những kỹ năng, kinh nghiệm, mối quan hệ tích góp được qua thời gian. Mỗi người đều là “một chiếc bánh” khác nhau, là một hình tượng duy nhất và không giống với bất kỳ ai.

“Đối với anh thì không ai là đối thủ cả bởi vì điều duy nhất anh làm mỗi ngày chính là cố gắng để tốt hơn, hoàn thiện hơn ngày hôm trước. Người duy nhất anh muốn chiến thắng chính là bản thân chứ không phải một ai khác” - stylist Kye Nguyễn cho biết.

Năm bước xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Từ kinh nghiệm của mình, anh Kye Nguyễn đã tổng hợp lại 5 bước cần thiết để thành công xây dựng thương hiệu cá nhân.

Bước 1: Định vị thương hiệu cá nhân: Hình tượng con người mà bạn muốn trở thành trong mắt mọi người và những giá trị bạn có thể mang đến cho cộng đồng.

Bước 2: Xác định đối tượng mục tiêu: Hiểu được sự khác biệt và xây dựng mối quan hệ với công chúng mục tiêu (target audience) và khách hàng mục tiêu (target customer).

Bước 3: Định hình phong cách: Xác định các từ khóa bạn hướng đến trẻ trung/ trưởng thành, tối giản/ tối đa, thương hiệu cao cấp/ bình dân...

Bước 4: Định hướng và sáng tạo nội dung: Nội dung được thể hiện ở ngoài đời thực, trên truyền thông và mạng xã hội cần lưu ý tính nhất quán và đồng bộ, tính độc đáo và sự phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng cần quan tâm đến văn phong và tông giọng.

Bước 5: Xây dựng kênh truyền thông: Các kênh truyền thông mà bạn sẽ chia sẻ thông tin của mình (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube...) và bạn phải hiểu tính chất của các kênh truyền thông này để sản xuất nội dung phù hợp.

The TrendZ là cuộc thi do báo Hoa Học Trò phối hợp cùng Arena Multimedia tổ chức nhằm tìm kiếm và phát triển các tài năng trẻ có đam mê trở thành influencer trên các nền tảng mạng xã hội. Xem thêm thông tin cuộc thi tại Fanpage: https://www.facebook.com/cuocthithetrendz.