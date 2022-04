Thêm khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My "tình bể bình" trong đám cưới Hồ Tấn Tài

HHT - Trong đám cưới của Hồ Tấn Tài có sự xuất hiện của nhiều cầu thủ đình đám như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu. Cả hai nam cầu thủ đều sánh vai cùng "bạn gái tin đồn". Và những hình ảnh "tình bể bình" của họ nhanh chóng được dân tình ghi lại.

Hôm qua (20/4), đám cưới của cầu thủ Hồ Tấn Tài và Hiếu Phạm đã diễn ra ở quê nam cầu thủ tại huyện Hoài Ân, Bình Định. Hôn lễ được tổ chức trên sân bóng quê nhà, nơi gắn bó với tuổi thơ của nam cầu thủ.

Đặc biệt, trong đám cưới có sự xuất hiện của một bé trai ngồi trên chiếc ô tô đồ chơi cùng tiến vào lễ đường. Được biết đây là con trai của Hồ Tấn Tài. Trước đó, cặp đôi đã phải hoãn cưới một thời gian dài vì dịch. Thế nhưng, thông tin cả hai có con chung vẫn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trong đám cưới của Hồ Tấn Tài có sự xuất hiện của nhiều đồng đội như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu. Cả hai nam cầu thủ đều sánh vai cùng bạn gái tin đồn. Và những hình ảnh "tình bể bình" của cặp đôi nhanh chóng được dân tình ghi lại.

Theo đó, giữa không khí nhộn nhịp, đông đúc của bữa tiệc cưới, cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã lọt vào ống kính của các khách mời. Theo đoạn clip do một TikToker đăng tải, có thể thấy cả hai ngồi sát nhau và trò chuyện thân mật. Ở góc quay khác của thủ môn Bùi Tiến Dũng, Doãn Hải My cũng "nhập hội" những nàng WAGs xinh đẹp, thoải mái chụp ảnh với mọi người.

Qua một số động thái gần đây của cặp đôi, nhiều người hâm mộ cho rằng rất có thể Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ công khai chuyện tình cảm vào một ngày gần nhất.