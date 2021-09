Thí sinh cuối cùng lọt vào Chung kết Olympia 2021: Là học sinh của trường chuyên đình đám

HHT - Được biết ngôi trường này từng có rất nhiều thí sinh tham dự cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia". Quán quân Olympia 2019 Trần Thế Trung cũng chính là cựu học sinh của ngôi trường danh tiếng này. Bạn đã đoán ra đó là học sinh của ngôi trường nào chưa?

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia Quý IV năm 2021 vừa lên sóng với 4 vòng thi gay cấn, nhà vô địch Quý IV đã gọi tên người chiến thắng là Nguyễn Đình Duy Anh - học sinh lớp 12A3, trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Tại vòng thi này, đối thủ của Duy Anh là các thí sinh: Bùi Đức Đăng (trường THPT chuyên Hạ Long - Quảng Ninh), Trương Công Minh (trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi) và Trần Công Minh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Với 250 điểm, Duy Anh đã vượt thí sinh thứ 2 là Bùi Đức Đăng (20 điểm) và đã giành được vòng nguyệt quế. Chiến thắng này của Duy Anh đã chính thức đem cầu truyền hình trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 về với Nghệ An.

Nam sinh Nguyễn Đình Duy Anh hiện đang học ở lớp chuyên Lý và cũng từng là thủ khoa đầu vào chuyên Vật lý khóa 48 (2019 - 2022).

Trước đó, năm 2020, Duy Anh đã vượt qua 27 thí sinh khác của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành chiến thắng tại Cuộc thi Beyon the Knowwledge - cuộc thi do Câu lạc bộ Olympians of Phan tổ chức để trở thành ứng cử viên duy nhất của trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham dự cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia.

Bước vào cuộc thi tuần 2 - tháng 1 - quý IV, Duy Anh đã có chiến thắng ấn tượng với 320 điểm, vượt người về Nhì là 70 điểm. Ở phần thi tháng 1 - quý V, Duy Anh được 250 điểm và chỉ thua người về nhất là thí sinh Trương Công Minh (trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi) 10 điểm. Duy Anh lọt vào vòng thi quý vì là người có điểm thi tháng cao nhất.

Được biết ngôi trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An từng có rất nhiều thí sinh tham dự Đường Lên Đỉnh Olympia. Quán quân Olympia 2019 Trần Thế Trung cũng chính là cựu học sinh của ngôi trường đình đám này. Chính vì vậy mà rất nhiều người đang mong chờ vào một trận thi bùng nổ của Duy Anh.

Theo dự kiến, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ diễn ra vào một tuần sau, tức 26/9/2021. Tuy nhiên trong chương trình hôm nay, MC Diệp Chi đã thay mặt BTC thông báo hoãn thời gian tổ chức Chung kết do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Phía chương trình cũng mong muốn Chung kết năm vẫn luôn là ngày hội, ở đó các thí sinh sẽ được gặp gỡ gia đình, bạn bè, các thầy cô giáo nên BTC đã quyết định dời thời điểm diễn ra, lịch dự kiến vào 14/11/2021.