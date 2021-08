Thiên An là ai mà bất ngờ nhảy vọt lượt tìm kiếm trên Google từ đêm qua tới giờ?

HHT - Hiện tại, Thiên An đang là cái tên bất ngờ lọt top đầu tìm kiếm trên Google và thu hút nhiều người quan tâm trên các diễn đàn mạng xã hội. Vậy cô gái này là ai?

Từ đêm qua tới giờ, cái tên Thiên An và những thông tin xoay quanh cô nàng như tài khoản mạng xã hội, tin đồn tình cảm, nghi vấn đã có em bé với một nam ca sĩ hạng A... được nhiều netizen quan tâm. Thậm chí, tốc độ tìm kiếm những từ khóa liên quan Thiên An nhảy vọt đột biến theo chiều thẳng đứng.

Cô nàng sinh năm 1998 có tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, từng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại một trường Đại học ở TP.HCM. Từ khi còn là nữ sinh cấp Ba, Thiên An đã làm mẫu ảnh và từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho tuổi teen.

Thiên An được khán giả biết đến nhiều hơn khi trực thuộc công ty quản lý của K-ICM và Jack. Cô nàng đã xuất hiện trong các MV như Bạc Phận, Sóng Gió, Sao Em Vô Tình, Tỏ Tình…

Do hợp tác ăn ý với Jack khi vào vai người yêu của nam ca sĩ trong MV nên Thiên An từng vướng tin đồn tình cảm với giọng ca Đom Đóm. Trong một bài phỏng vấn, cô nàng sinh năm 1998 đã phủ nhận chuyện này và tiết lộ công ty có giao ước là trong vòng 5 năm không để chuyện tình cảm xen vào công việc.

Thiên An từng gây tranh cãi khi đăng bài viết và đưa ra tiêu chí để được “tuyển” vào nhóm fan là phải đầy đủ cung cấp thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh… Dù lý do đưa ra là muốn đảm bảo an ninh nhưng nhiều netizen phản đối trước hành động “tuyển fan” gắt gao của Thiên An.

Sau loạt "phốt" giữa Jack và K-ICM cùng mẹ nuôi, Thiên An cũng không còn hoạt động showbiz. Thỉnh thoảng, cô nàng cập nhật hình ảnh hoặc những clip vui vẻ trên mạng xã hội.

Hiện tại, Thiên An vẫn chưa lên tiếng trước những tin đồn trên mạng xã hội liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân của cô.