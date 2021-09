Thiên An trải lòng về hai vấn đề gặp phải sau khi sinh con, làm điều trái ngược với Jack

HHT - Sau 5 tháng sinh con đầu lòng, Thiên An bất ngờ trải lòng về hai vấn đề đang gặp phải khiến nhiều người xót xa và bình luận động viên cô nàng.

Kể từ ngày công khai chuyện có con với ca sĩ Jack, cô nàng sinh năm 1998 nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trái ngược với giọng ca Hoa Hải Đường khi nam ca sĩ gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội, Thiên An thỉnh thoảng vẫn cập nhật tình hình hiện tại của bản thân.

Mới đây, nữ chính MV Sóng Gió bất ngờ chia sẻ về hai vấn đề đang gặp phải sau khi sinh con đầu lòng. Cô nàng cho biết: “Đẻ xong, nám với rụng tóc ám ảnh. Vơ bừa cũng được một nắm tóc”. Bên dưới phần bình luận, Thiên An còn đính kèm ảnh chụp nắm tóc rụng khiến đông đảo netizen đồng cảm.

Nhiều bình luận an ủi Thiên An, cho biết đây là vấn đề thay đổi cơ thể hậu sinh nở mà nhiều phụ nữ gặp phải. Ngoài ra, netizen không khỏi chạnh lòng khi nhắc lại chuyện Thiên An phải tự đi khám thai, xoay sở tìm việc trong thời gian mang thai bé Sol rồi “vượt cạn” một mình. Nhiều người để lại bình luận động viên nữ chính MV Sóng Gió: "Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cho khoẻ khoắn mẹ và bé nha”/ “Mẹ An và bé Sol đều phải thật vui vẻ và hạnh phúc nhé”...

Bên cạnh đó, Thiên An cũng nhận nhiều lượt “thả tim” và lời khen từ cộng đồng mạng về nhan sắc. Đầu tháng 9, cô nàng đăng tải tấm ảnh với phong cách “nàng thơ” nhẹ nhàng, trong trẻo khi diện chiếc váy trắng, xõa tóc xoăn dài và lời chia sẻ: “Tháng mới hãy mang thật nhiều năng lượng nhé!”.

Tấm ảnh hiện có hơn 51K lượt react và gần 9K bình luận từ cư dân mạng. Đa phần là những lời khen ngợi nhan sắc và động viên Thiên An mạnh mẽ để chăm lo cho con gái: “Nhìn chị xinh như búp bê”, “Mạnh mẽ lên, cô gái Thiên An”, “Lâu quá mới thấy chị đăng ảnh, bình an và hạnh phúc nhé chị”...

Trên TikTok, tuy Thiên An hiếm hoi cập nhật clip mới nhưng vẫn cho thấy cô nàng dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cuối tháng 8, nữ chính MV Sóng Gió đăng tải đoạn clip “đu trend” vô cùng hài hước và nhận hơn 66K lượt “thả tim”.

Cô nàng sinh năm 1998 có tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, từng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại một trường Đại học ở TP.HCM. Thiên An được khán giả biết đến nhiều hơn khi trực thuộc công ty quản lý của K-ICM và Jack. Cô nàng đã xuất hiện trong các MV như Bạc Phận, Sóng Gió, Sao Em Vô Tình, Tỏ Tình… Đầu tháng 8 vừa qua, Thiên An nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi công khai chuyện có con với Jack. Con gái của Thiên An có tên ở nhà là Sol, hiện 5 tháng tuổi.