Thiên Thần Nhỏ 488: Giúp các bạn nhỏ luôn an toàn trên không gian mạng

HHT - Sử dụng mạng internet thì tween nào cũng quá quen thuộc. Nhưng làm thế nào để chúng mình lướt mạng một cách an toàn và bổ ích, không làm bố mẹ thầy cô lo lắng?

Cùng Thiên Thần Nhỏ lướt mạng an toàn

Tween trường Tiểu học và THCS Ngô Sĩ Liên (TP. Bắc Giang) vừa có buổi giao lưu - học tập đặc biệt cùng “nhà” Thiên Thần Nhỏ về 5 từ khóa để đảm bảo an toàn trực tuyến.

Cuộc “đột nhập” bất ngờ này còn có một khách mời đặc biệt là nhà báo, chuyên gia hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng mềm Nguyễn Trọng Tùng, chia sẻ với tween về kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Vừa là buổi giao lưu vừa là buổi học, thầy Trọng Tùng biến sân trường của Tiểu học và THCS Ngô Sĩ Liên thành phòng học mở, nói chuyện và gợi mở cho tween các kỹ năng an toàn thông qua 5 từ khóa: Thông minh, Tỉnh táo, Mạnh mẽ, Tử tế và Can đảm.

Làm sao để tránh dịch đau mắt đỏ?

Đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Mắc phải căn bệnh này, bạn sẽ bị các triệu chứng như ngứa, đau và nóng ở mắt, chảy nước mắt, đổ ghèn nhiều. Mắt còn có thể bị sưng, phù và xuất huyết. Đau mắt đỏ thông thường sẽ phát bệnh ở một bên mắt trước rồi mới lan sang mắt còn lại, một số trường hợp thì tweencòn có thể bị ở hai bên mắt cùng lúc.

Tuy đau mắt đỏ rất dễ lây nhưng chúng mình vẫn có thể phòng tránh được bằng việc rèn thói quen giữ vệ sinh cẩn thận. Để làm sạch và vệ sinh mắt, các bạn nên dùng nước mắt nhân tạo không kê đơn nhỏ hằng ngày. Song song với đó là sử dụng nước muối sinh lý lau mắt bằng gạc, tăm bông 3-5 lần trong ngày để lau đi ghèn, nước mắt, bụi bẩn còn đóng trong mắt.

Kỹ năng thoát hiểm không bao giờ là thừa

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân (Hà Nội) vừa qua khiến dư luận vô cùng xót xa vì con số thương vong quá lớn. Trên thực tế, không chỉ nhà ở mà ngay cả trường học, các địa điểm công cộng cũng có những tiềm ẩn về nguy cơ cháy nổ. Vì vậy việc nắm vững những kỹ năng cần thiết giúp tween ứng phó khi không may gặp hỏa hoạn là vô cùng cần thiết. Hãy xem Thiên Thần Nhỏ có những bí kíp gì để bạn nhớ được những kỹ năng này một cách đơn giản nhất nhé!

