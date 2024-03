Thiều Bảo Trâm vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nam kém 10 tuổi, "người ấy là ai"?

HHT - Trên phim, "tra nam" Nghĩa và "tiểu tam" An Nhiên đang có mâu thuẫn thì đúng lúc này, diễn viên Quang Sự lại úp mở về một gợi ý cho thấy cặp đôi đáng sợ này có thể sắp “đường ai nấy đi”.

HHT - Sản phẩm kết hợp của 3 producer Hoaprox, K-391, Nick Strand cùng nhạc sĩ Erik Smaaland vừa chính thức ra mắt. Ca khúc lần này có quy mô lớn hơn nhiều so với bản hit "With You".