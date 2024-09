Thời điểm gió mùa Đông Bắc tràn về Hà Nội khiến nhiệt độ giảm đáng kể kèm theo mưa

HHT - Sắp tới, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu kèm mưa dông cục bộ khiến nhiệt độ ban đêm tại khu vực này cũng như thủ đô Hà Nội sẽ giảm đáng kể, dao động từ 24-27 độ C, trời khá dịu mát.

Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới (20-29/9), thời tiết Bắc Bộ còn mưa lớn cục bộ kèm không khí lạnh yếu, sau giảm mưa, hửng nắng, tăng nhiệt.

Cụ thể, từ 20-22/9, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Từ ngày 23-29/9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Ở khu vực Trung Bộ, bão số 4 đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra một đợt mưa lớn cho đất liền các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Theo đó, ngày 20-22/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 23-29/9, những khu vực trên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Trung Bộ, từ 20-29/9, duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Cũng thời kỳ này, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ 20-22/9 có khu vực vẫn có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió Đông Bắc cấp 2-3; từ ngày 23/9 trở đi đến cuối tháng phổ biến không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C; nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ 24-27 độ C, trời khá dịu mát.

Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực trên, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.