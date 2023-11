Thời hoàng kim của local brand Việt đang trở lại nhờ dàn idol K-Pop và sao Hollywood

HHT - Local brand Việt từng có thời gian chịu sự ghẻ lạnh sau quá nhiều vụ đạo nhái thiết kế, định giá cao đến khó hiểu. Tuy nhiên, sự lựa chọn của dàn idol K-Pop và một số sao Hollywood thời gian gần đây đã mang đến sự công nhận cho các thương hiệu Việt thế hệ mới.

Các thương hiệu thời trang nội địa Việt từng có thời kỳ vàng son vào thời điểm những năm 2015. Tuy nhiên, thị trường local brand nhanh chóng bão hòa chỉ sau vài năm. Cùng với vấn nạn đạo nhái, tăng giá cao đến khó hiểu, scandal của một số “anh lớn” trong ngành đã khiến những bạn trẻ yêu thời trang "ác cảm", hết hứng thú với các thương hiệu nội địa.

Nhiều cái tên từng “làm mưa làm gió” thị trường local brand Việt rơi vào khủng hoảng, lần lượt bị “khai tử” khỏi bản đồ thời trang Việt như Underwater, Centimental, URBAN MONKEY$... Cùng với đó, nhiều nhà khởi nghiệp trẻ gặp khó khăn để "lấy lòng" công chúng. Họ buộc phải thay đổi tư duy kinh doanh. Các thương hiệu được nhận định là có cá tính, đầu tư mạnh mẽ về chất xám, sáng tạo ra đời, sống sót nhờ lấy lại được niềm tin từ khách hàng trẻ.

Vài năm trở lại đây, thị trường local brand Việt đã sôi động trở lại với sức sống của cảm hứng và sáng tạo từ người trẻ. Nhiều thiết kế đột phá, mới lạ nổi danh ở thị trường quốc tế để rồi quay lại, chinh phục khách hàng ở thị trường nội địa.

Thiết kế của thương hiệu Việt liên tiếp xuất hiện trên các sân khấu lớn của sao quốc tế. Sự lăng xê của loạt idol Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc khiến vị thế thương hiệu thời trang đến từ Việt Nam liên tục thăng cấp.

Thậm chí, trào lưu “đánh hàng” Việt Nam ra đời, đây là xu hướng vốn chỉ thấy đối với các quốc gia có ngành thời trang phát triển như Trung Quốc, Hàn, Nhật, giờ đã đến lượt Việt Nam.

Người tiêu dùng Thái Lan “phát sốt” với local brand Việt. Các dịch vụ "săn" hàng, order hộ phát triển mạnh mẽ. Từ khóa #เสื้อผ้าเวียดนาม (quần áo Việt Nam) ghi nhận sự gia tăng lượt truy cập, hiện gần chạm mốc 50 triệu.

Lisa BLACKPINK cũng "bắt trend" với chuyến mua sắm chóng vánh gây sốt tại TP. HCM vào 2 tuần trước. Pha check-in hàng loạt trụ sở thương hiệu Việt của nữ idol phần nào chứng minh sức hút của thương hiệu thời trang nội địa Việt.

Lý giải về "hào quang rực rỡ" của thương hiệu Việt vào thời điểm này, nhiều chuyên gia cho rằng chúng đến từ một số nguyên do chính.

Một phần lý do đến từ sự bùng nổ các mẫu mã sáng tạo, thịnh hành của những "tân binh khủng long" như NTK Quách Đắc Thắng (founder AEIE Studios, La Lune), NTK Nguyễn Nhật Việt - NTK Lê Thuỳ Giang (founder Subtle Le Nguyen)...

Bên cạnh đó, góp phần lớn vào "hào quang rực rỡ" của thời trang Việt không thể không kể đến những NTK hàng đầu, đặt nền móng để thời trang Việt vươn tầm thế giới.

NTK Công Trí, Chung Thanh Phong, Lê Thanh Hòa, Phạm Đăng Anh Thư, Đỗ Long... dần trở thành những NTK được nhiều ngôi sao quốc tế "chọn mặt gửi vàng" trong các sự kiện lớn.

Một lý do khác chính là đến từ mức giá hấp dẫn của các thương hiệu nội địa so với các thương hiệu quốc tế đình đám khác. Từ những dấu hiệu đáng mừng cùng các nguyên do hợp lý, giới mộ điệu có căn cứ để tin vào cú trở mình ngoạn mục của thương hiệu Việt. Hơn thế, đó là niềm tin vào việc nâng cao vị thế thời trang Việt trên trường quốc tế một cách bền vững.