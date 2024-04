"Thỏi nam châm" Wonhee ILLIT vượt qua cả Taeyeon, Jennie trên BXH danh tiếng

HHT - Lý do Ryu Sun Jae qua đời dường như không đơn giản là do trầm cảm, mà chứa nhiều điểm đáng nghi. Vừa gặp lại mối tình đầu với bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn, sao anh có thể tự vẫn ngay trong đêm?

HHT - Ở "Queen of Tears" tập 13, hai mối tình đầu của Baek Hyun Woo sẽ chạm trán: Một bên là tình đầu chân chính Hong Hae In và một bên là tình đầu tự huyễn hoặc - Bangsil. Và đây là cách "chiến thắng" dễ thương từ Hae In.