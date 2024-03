Tân binh ILLIT ra mắt với "Magnetic", có đủ sức vượt qua cái bóng của NewJeans?

HHT - Tập 5 "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) kết thúc bằng cảnh Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won) tái hợp ngọt ngào, thì tập 6 lại khóc hết nước mắt vì cô nhận được đơn thỏa thuận ly hôn mà anh từng chuẩn bị. Trước đó là Hyun Woo thấu hiểu cho nỗi đau của Hae In, giờ tới lúc "nữ hoàng" sẽ dần ngấm cảm giác tổn thương của "chàng Lọ Lem".

HHT - Dự án mới nhất của nhà A24 khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi công bố dàn diễn viên toàn siêu sao: Từ Joaquin Phoenix, Emma Stone, nam tài tử "The Last of Us" Pedro Pascal đến ngôi sao mới nổi của "Dune" - Austin Butler.