Thời tiết Hà Nội 2 ngày cuối tuần diễn ra concert BLACKPINK 29-30/7 thế nào?

HHT - Concert của nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINK sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 29/7 và 30/7, vì thế thông tin về thời tiết trong 2 ngày này đang được rất nhiều người quan tâm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/7, khu vực Bắc bộ, vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến từ 55-70%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Nắng nóng ở Bắc và Trung Trung Bộ có thể kéo dài đến 29-30/7 nhưng sẽ dịu hơn vì khả năng cao là có mưa.

Còn theo dự báo của The Weather Channel, thời tiết hai ngày cuối tuần tại Hà Nội dao động từ 27-33 độ C. Tuy nhiên, do độ ẩm cao lên đến 90% nên tạo cảm giác oi bức lên đến 40 độ C. Kênh này cũng dự báo Hà Nội có thể có mưa dông rải rác vào chiều tối với khả năng có mưa là 80% vào thứ Bảy và 60% vào Chủ nhật.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Với thời tiết nắng nóng của Hà Nội, các fan sẽ phải chờ đợi 2 - 3 tiếng trước khi vào sân vận động. Để tránh bị hạ nhiệt cơ thể, tụt huyết áp vì thời tiết oi bức, người hâm mộ nên mang quạt mini nhỏ gọn để có thể thoải mái tham gia sự kiện. Bên cạnh đó, do sân vận động Mỹ Đình không có mái che, thời tiết Hà Nội lại mưa dông bất chợt, vì vậy bạn nên chuẩn bị sẵn một chiếc áo mưa để trong túi xách. Ô là vật phẩm bị cấm vì có thể gây khuất tầm nhìn, gây sự cố ở nơi đông người.