Thời tiết kỳ nghỉ Tết: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc đón Tết trong mưa rét

HHTO - Trong khi nhiều ngày trước Tết, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái nắng ấm, thì vào mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, một đợt không khí lạnh mới được dự báo sẽ tràn xuống, khiến nền nhiệt giảm nhanh và xuất hiện mưa rét ở nhiều khu vực.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm 16/2 (đêm Giao thừa), khối không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra phần lớn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số tỉnh Trung Trung Bộ. Cùng với không khí lạnh, mưa nhỏ và mưa rải rác sẽ xuất hiện, đặc biệt rõ vào ban đêm và sáng sớm.

Tại khu vực miền Bắc, thời tiết trong đêm Giao thừa được dự báo không còn khô ráo như những ngày trước đó. Nhiều nơi có mưa nhỏ, trời nhiều mây, độ ẩm cao, tạo cảm giác lạnh hơn khi người dân tham gia các hoạt động đón năm mới ngoài trời.

Đến gần sáng mùng 1 Tết (17/2), không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng rõ hơn, khiến nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt là vào ban đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến trong khoảng 16-19°C, trong khi vùng núi cao có nơi xuống dưới 15°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới.

Tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trời chuyển lạnh kèm mưa nhỏ, sương mù nhẹ xuất hiện vào sáng sớm, gây cảm giác rét rõ rệt trong những ngày đầu năm.

Dự báo cho thấy, trạng thái mưa rét sẽ duy trì ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ mùng 1 đến mùng 3 Tết. Sang các ngày tiếp theo, không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ ban ngày có xu hướng tăng trở lại, tuy nhiên trời vẫn lạnh về đêm và sáng sớm.

Từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, mưa chỉ còn xuất hiện rải rác ở một số nơi, chủ yếu vào sáng sớm kèm sương mù nhẹ. Thời tiết ban ngày thuận lợi hơn cho các hoạt động du xuân, chúc Tết.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trước diễn biến thời tiết thay đổi đúng dịp Tết, người dân được khuyến cáo chủ động chuẩn bị áo ấm, áo mưa khi ra ngoài, nhất là vào buổi tối và sáng sớm. Với người già và trẻ nhỏ, cần giữ ấm cơ thể để tránh các bệnh liên quan đến thời tiết lạnh và độ ẩm cao.

Đợt không khí lạnh lần này được đánh giá là không quá mạnh hay kéo dài, song sự xuất hiện đúng vào thời điểm đón năm mới vẫn khiến thời tiết Tết năm nay mang đậm sắc thái lạnh và ẩm đặc trưng của miền Bắc.