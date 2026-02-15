Mẹ vô tình làm rơi điện thoại trúng đầu, bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

HHTO - Một tai nạn sinh hoạt tưởng chừng rất nhỏ nhưng đã để lại hậu quả nghiêm trọng khi một bé trai 2 tháng tuổi tại TP.HCM phải nhập viện cấp cứu vì chấn thương sọ não, sau khi người mẹ vô tình làm rơi điện thoại trúng đầu con trong lúc bế trẻ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), bệnh nhi được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng quấy khóc liên tục, bú kém, có biểu hiện nôn ói và lừ đừ. Trước đó, trong lúc chăm sóc con, người mẹ sử dụng điện thoại phía trên đầu trẻ thì thiết bị bất ngờ trượt tay, rơi trực tiếp xuống vùng đầu - mặt của bé.

Tại bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng và chụp CT sọ não, các bác sĩ xác định bé bị xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng và phù não nhẹ. Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển vào khoa hồi sức để theo dõi và điều trị tích cực.

Các bác sĩ cho biết, mặc dù tai nạn xảy ra trong thời gian rất ngắn và vật gây chấn thương chỉ là một chiếc điện thoại, song đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, hộp sọ còn mềm, não bộ chưa được bảo vệ hoàn thiện, nên nguy cơ tổn thương nặng là rất cao.

Sau nhiều ngày điều trị và theo dõi chặt chẽ, tình trạng sức khỏe của bé hiện đã ổn định hơn, song vẫn cần tiếp tục được giám sát để đánh giá các ảnh hưởng lâu dài liên quan đến thần kinh.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo các chuyên gia y tế, tai nạn sinh hoạt trong gia đình là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong những thời điểm người lớn bận rộn, thiếu tập trung hoặc có thói quen sử dụng điện thoại khi chăm sóc con.

Bác sĩ khuyến cáo các phụ huynh: - Tránh sử dụng điện thoại, vật nặng phía trên đầu trẻ, kể cả khi đang bế hoặc cho trẻ bú. - Luôn theo dõi sát các biểu hiện bất thường sau va chạm, dù trẻ chưa có dấu hiệu rõ ràng ngay lập tức. - Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu như quấy khóc liên tục, nôn ói, lơ mơ, bú kém hoặc ngủ li bì.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với các bậc phụ huynh về những nguy cơ tiềm ẩn từ các tai nạn sinh hoạt tưởng chừng vô hại. Một khoảnh khắc bất cẩn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Các bác sĩ nhấn mạnh, phòng ngừa tai nạn vẫn là biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất, đặc biệt với trẻ sơ sinh - đối tượng rất dễ tổn thương trước những va chạm dù nhỏ nhất.