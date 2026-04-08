Thông tin mới nhất về đề xuất hoán đổi ngày nghỉ 2 đợt Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

HHTO - Những ngày gần đây, nhiều Công đoàn cơ sở, người lao động và cán bộ, công chức đã kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu phương án hoán đổi ngày nghỉ nhằm tạo kỳ nghỉ liền mạch giữa Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 - Quốc tế Lao động 1/5.

Hiện nay, một số doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở đề xuất chuyển ngày nghỉ bù Giỗ Tổ (dự kiến ngày 27/4) sang ngày 29/4 hoặc 2/5. Mục tiêu là giúp người lao động có thể nghỉ liên tục từ 4-5 ngày, thuận tiện cho việc di chuyển, nghỉ ngơi và du lịch.

Trao đổi với báo chí, bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết việc lấy ý kiến được triển khai gấp trong hai ngày 7-8/4 để kịp tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo phương án hiện hành, do Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào Chủ nhật, người lao động sẽ nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tuy nhiên, cách bố trí này khiến kỳ nghỉ bị chia nhỏ: nghỉ một ngày, đi làm xen kẽ, rồi mới bước vào kỳ nghỉ 30/4 - 1/5.

Với người lao động, đặc biệt là nhóm làm việc 6 ngày/tuần, việc nghỉ ngắt quãng gây khó khăn trong việc sắp xếp thời gian về quê, du lịch hoặc nghỉ ngơi. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Nếu hoán đổi ngày nghỉ bù, người làm việc 5 ngày/tuần có thể nghỉ liền mạch 4-5 ngày; nhóm làm việc 6 ngày/tuần cũng có thể có kỳ nghỉ khoảng 3 ngày liên tục.

Đối với đề xuất kéo dài kỳ nghỉ lên tới 9 ngày, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết phương án này không nhận được nhiều sự đồng thuận. Theo bà Hồ Thị Kim Ngân, đa số ý kiến cho rằng kỳ nghỉ khoảng 4-5 ngày là hợp lý, vừa đảm bảo thời gian nghỉ cho người lao động, vừa không gây xáo trộn lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh - yếu tố quan trọng trong bối cảnh cần duy trì tăng trưởng kinh tế.

Một trong những khó khăn lớn hiện nay là quy định nghỉ bù phải bố trí liền kề ngay sau ngày nghỉ lễ. Điều này khiến việc nối hai kỳ nghỉ gần nhau trở nên khó thực hiện về mặt pháp lý.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, cơ quan này đang tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi người lao động, đồng thời nghiên cứu quy định pháp luật và trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi đưa ra đề xuất chính thức. Đây là tình huống đặc biệt mà luật chưa tính đến, nên việc đề xuất gặp nhiều khó khăn. Phía cơ quan này phải cân nhắc đồng thời nguyện vọng người lao động, quy định pháp luật và sự hài hòa lợi ích giữa các bên.

Sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổng hợp, lựa chọn phương án có sự đồng thuận cao, đối chiếu quy định pháp luật và đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc lấy ý kiến lần này được kỳ vọng sẽ đưa ra phương án nghỉ lễ hợp lý hơn, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của người lao động, vừa đảm bảo nhịp độ sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh kinh tế hiện nay.