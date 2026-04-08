Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đời sống

Google News

Cảnh báo "bẫy nợ" trên mạng: Từ hội nhóm "bùng nợ" đến nguy cơ vi phạm pháp luật

Linh Lê

HHTO - Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội liên tục phát hiện nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội hoạt động với nội dung liên quan đến “tín dụng đen”, “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều”… tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Theo cơ quan chức năng, các hội nhóm này thường được lập dưới dạng kín, thu hút số lượng lớn thành viên tham gia. Nội dung chia sẻ chủ yếu xoay quanh việc vay tiền qua các ứng dụng tín dụng đen, hướng dẫn cách “né nợ”, “xù nợ”, thậm chí trao đổi kinh nghiệm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để có tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, thành phần tham gia không chỉ là những người gặp khó khăn về tài chính mà còn có cả thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị lôi kéo, kích động. Nhiều trường hợp sau khi vay tiền với lãi suất cao, mất khả năng chi trả đã nảy sinh ý định phạm tội như trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực tế cho thấy, đã xảy ra không ít vụ việc các đối tượng quen biết nhau thông qua các hội nhóm “vỡ nợ làm liều”, sau đó móc nối, rủ rê thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hội nhóm có nội dung “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều” hoặc chia sẻ kinh nghiệm vi phạm pháp luật. Đồng thời, không vay tiền qua các ứng dụng, tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc, hoạt động tín dụng đen; cảnh giác với các lời mời gọi vay tiền nhanh, không cần thế chấp, giải ngân trong thời gian ngắn.

666804837-1392597802911076-4602151785466035173-n.jpg

Khi gặp khó khăn tài chính, người dân được khuyến nghị tìm đến các kênh tín dụng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ để tránh rơi vào “bẫy nợ”.

Đối với các tổ chức, cơ sở kinh doanh như ngân hàng, tiệm vàng, cửa hàng…, cần nâng cao cảnh giác trong hoạt động giao dịch, kịp thời nhận diện các đối tượng có biểu hiện bất thường; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài sản và chủ động phối hợp với lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa là yếu tố quan trọng giúp người dân tránh trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

hht1479-coverfb.jpg
Theo Công an TP Hà Nội
#bẫy nợ #tín dụng đen #bùng nợ #pháp luật #an ninh

