Bị hỏi khó lý do "nhảy việc" nhiều: Giới trẻ chia sẻ bí quyết "vượt ải" phỏng vấn

HHTO - Trong hợp tác lao động, nhiều người khẳng định tuổi nghề được quyết định bởi sự thỏa thuận "đôi bên cùng có lợi" giữa người lao động và người sử dụng lao động, tình trạng "nhảy việc" không thể quy chụp cho suy nghĩ "ứng viên không muốn gắn bó lâu dài".

Câu chuyện "tuổi thọ nghề ngắn", liên tục thay đổi chỗ làm hiện đang trở thành nỗi trăn trở của người lao động lẫn người sử dụng lao động. Trên mạng xã hội Threads, chủ đề này nhận nhiều sự quan tâm sau khi một bạn trẻ chia sẻ về lần đi phỏng vấn mang theo bộ hồ sơ có thông tin "2 năm đổi 3 công việc". Bạn cho biết đã phải "khựng lại" khi nhận câu hỏi từ nhà tuyển dụng (HR), mong muốn xin "đáp án" khi gặp phải tình huống: "Giờ em nói em muốn gắn bó lâu dài với công ty, làm sao để chị tin được em?".

Phía dưới phần bình luận, nhiều người đi làm và các nhà tuyển dụng khác khẳng định phần kiểm tra mức độ gắn bó của ứng viên với công ty không mới, thường xuyên xuất hiện trong các buổi phỏng vấn nhưng mỗi nơi sẽ có cách khai thác câu chuyện khác nhau, tế nhị hoặc thẳng thắn. Vì vậy, để "ghi điểm" trong mắt HR, mọi người cho rằng cần phải có cách ứng xử khéo léo, dựa trên góc nhìn toàn diện thay vì "vào vai nạn nhân kể khổ", "nấu xói" nơi làm việc cũ.

(Ảnh minh họa: Phim Yumi's Cells 3)

Trên cơ sở trải nghiệm, netizen đã hồi tưởng lại ngày "chân ướt chân ráo" đi xin việc, thuật lại phần ứng xử giúp bản thân "vượt ải", chia sẻ cho những "tấm chiếu mới":

- Mình từng trả lời: "Tuy tự tin vào năng lực và kỹ năng hiện có nhưng thực sự em còn phải học hỏi thêm rất nhiều và càng làm lâu thì em càng học hỏi được nhiều hơn". Và giờ mình đã và đang làm chỗ này đến nay là 9 năm rồi.

- Mình tự tin bản thân hiểu được giá trị của mình ở đâu và cần làm gì để phát triển. "2 năm đổi 3 công việc" không chứng minh mình là người hay "nhảy việc" mà là người biết dừng lại và rời đi đúng lúc.

- Ở các nơi khác mình đã vượt qua thử việc tức là mình có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc, nhưng có gắn bó lâu dài hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Mong muốn của mình cũng như người lao động là có môi trường làm việc minh bạch, được học hỏi và phát triển kiến thức, kỹ năng bản thân, có khả năng phát triển vị trí công việc và thu nhập. Đến một lúc nếu mình thấy công ty có những khác biệt với kỳ vọng nên phải đổi.

Nhìn chung, câu trả lời hợp lý sẽ cần có các từ khóa trọng tâm, có thể diễn đạt như sau: Mỗi công ty, doanh nghiệp sẽ có tầm nhìn, văn hoá, giá trị cốt lõi cho mọi hoạt động; và người lao động cũng sẽ có mục tiêu, văn hoá, giá trị cốt lõi riêng. Do đó, đến một thời điểm, khi người lao động nhận thấy định hướng của bản thân không còn phù hợp với doanh nghiệp thì việc cần làm là dừng lại, cảm ơn đoạn đường đã qua và tìm kiếm cho mình một môi trường phù hợp mới. Quyết định đổi việc trong thời gian ngắn không chứng minh được "người lao động không gắn bó lâu dài với công ty" mà cho thấy họ có sự chủ động, họ hiểu rõ bản thân đang có gì, cần gì và muốn gì.

Đối với người lao động, bên cạnh trình độ chuyên môn, hai yếu tố cơ bản để giữ chân nhân sự là phúc lợi và văn hoá của tổ chức. Ngược lại, "sợi dây ràng buộc" nhân viên và công ty được dựa trên hợp đồng, cam kết. Vì thế, khi đôi bên cùng chí hướng, mục tiêu, tầm nhìn, giá trị, đồng lòng tiến đến một thỏa thuận đảm bảo sự công bằng thì kéo dài thâm niên gắn bó là điều tất yếu sẽ xảy ra.