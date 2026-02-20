Thông tin mới về VNeID: Người dân không phải nộp lại giấy tờ đã có trên hệ thống

HHTO - Thông tin mới liên quan đến ứng dụng định danh điện tử VNeID đang nhận được nhiều sự quan tâm khi Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị không tiếp tục bắt người dân cung cấp lại giấy tờ, thông tin đã được tích hợp sẵn trên hệ thống.

Có VNeID nhưng vẫn phải nộp giấy tờ

Thời gian qua, dù VNeID đã được triển khai rộng rãi và tích hợp nhiều thông tin quan trọng như Căn cước công dân, dữ liệu cư trú, bảo hiểm, giấy phép lái xe… không ít người dân vẫn rơi vào cảnh “có dữ liệu điện tử nhưng vẫn phải mang giấy tờ bản cứng”.

Khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc giao dịch tại một số cơ quan, tổ chức, người dân vẫn bị yêu cầu nộp bản sao giấy tờ hoặc kê khai lại những thông tin đã có sẵn trên hệ thống. Tình trạng này gây mất thời gian, tạo cảm giác rườm rà và đi ngược lại mục tiêu chuyển đổi số.

Chỉ đạo mới: Không được yêu cầu nộp lại thông tin đã có

Mới đây, Chính phủ đã có chỉ đạo mới yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát, điều chỉnh quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng dữ liệu số.

Cụ thể, các cơ quan không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ hay thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc đã được tích hợp, chia sẻ thông qua VNeID. Việc giải quyết thủ tục cần ưu tiên khai thác dữ liệu điện tử sẵn có thay vì yêu cầu hồ sơ giấy như trước đây.

Chỉ đạo cũng nêu rõ, trong trường hợp dữ liệu trên hệ thống chưa đầy đủ hoặc có sai lệch, trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý trong việc phối hợp cập nhật, bổ sung thông tin. Người dân không bị yêu cầu tự đi xác nhận hay nộp lại giấy tờ đã từng cung cấp.

Bên cạnh đó, danh mục các giấy tờ đã được số hóa và có thể sử dụng thay thế bản giấy cần được công khai rõ ràng tại bộ phận một cửa cũng như trên các cổng dịch vụ công để người dân dễ theo dõi, tra cứu.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân

Chỉ đạo mới này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân, đặc biệt là những người thường xuyên làm thủ tục hành chính, đăng ký dịch vụ công hoặc giao dịch với các cơ quan, tổ chức.

Khi được triển khai đồng bộ, người dân chỉ cần sử dụng VNeID để xác thực thông tin, hạn chế tối đa việc mang theo nhiều loại giấy tờ, từ đó tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại.